Dani Oțil, dezvăluiri haioase de la nunta Deliei cu Răzvan Munteanu: „Am reușit să iau și eu un polonic din ce mai rămăsese pe fundul ceaunului”. Mama artistei i-a dat replica

La 12 ani de la nunta Deliei cu Răzvan Munteanu, Dani Oțil face dezvăluiri amuzante despre mâncarea servită la petrecere. Prezentatorul TV a mărturisit că a rămas flămând la marele eveniment.

Dezvăluiri savuroase de la Dani Oțil despre nunta Deliei cu Răzvan Munteanu

Dani Oțil și-a adus aminte de câteva momente de la nunta , care a avut loc în 2012. Se pare că prezentatorul TV nu prea a avut ce să mănânce la petrecere, lucru care l-a deranjat destul de mult.

Dani Oțil a fost invitat recent în podcastul „Ac de siguranță” moderat de Răzvan Exarhu, unde a povestit cu umorul caracteristic despre ce a pățit la nunta Deliei.

A mărturisit că, fiind din Banat, era obișnuit să mănânce bine la nunți și se aștepta la ceva consistent, mai ales că el și Delia obișnuiau să ia masa împreună când lucrau la X Factor. Mare le-a fost surpriza când au dat doar de preparate sofisticate cu care nu erau obișnuiți pe atunci. Supărat, s-a plâns chiar și care l-a îndrumat spre colțul cu bucate tradiționale.

„La această nuntă pe nou, am dat și de alte lucruri. La masă am primit niște fonfleuri. Noi suntem bănățeni, mai mâncăm acasă înainte să mergem la nunți. Am zis că e doamna Delia, cu care mâncam mult la X Factor. Nu, n-a fost așa. Și când m-am plâns de foame a doua oară la mama Deliei, mi-a zis: «Păi n-ați fost afară, la colțul tradițional?».

Am mai prins un polonic de ceva de pe fund de la un ceaun. Au ras tot ceaunul. A fost colțul Târgu Jiu, a fost superb, dar n-am prins. Am ciugulit din alea care-s puse așa una într-alta cu ceva dintr-o spumă care e arsă. Nu înțeleg, eu sunt de la Reșița. Răzvan a apreciat, dar tot flămânzi am fost”, a povestit Dani Oțil în podcastul „Ac de siguranță”, potrivit

Ce a apreciat Dani Oțil la nunta Deliei și a lui Răzvan Munteanu

Totuși, nu totul a fost despre mâncare. Dani a lăudat atmosfera de la nuntă și în special momentul pregătit de Mihai Bobonete. Comediantul a făcut ceva special pentru miri. El a filmat dinainte o prezentare în biroul lui Răzvan, în care descria ce se va întâmpla la nuntă. Filmarea era dată din când în când pe un ecran mare, spre amuzamentul invitaților.

„Bobonete a făcut o chestie wow. Nu știu dacă există imagini. N-a vrut să prezinte, dar a vrut să fie drăguț cu Răzvan, pentru că erau prieteni. A prezentat nunta anterior. A înregistrat în birou la Răzvan, la mire. Au fost montate și, din când în când, intrau pe un ecran mare.

Știa playlistul și cam cine cu cine stă la masă. «Răzvan tot cu Dani vorbește și nu râde la glumele lui», bla bla. «Undeva în picioare Bendeac vorbește cu Cotabiță…» Băi, erau chiar acolo! A fost super tare”, a mai spus prezentatorul TV.