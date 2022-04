Dani Oțil, experiență neplăcută în vacanța în Dubai: “Nu mai fac asta niciodată”

Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisăcariu, au plecat câteva zile în Dubai, iar prezentatorul TV a dezvăluit ce a pățit în capitala luxului. Vedeta a avut parte de o experiență neplăcută la un hammam.

Dani Oțil, experiență neplăcută în Dubai

a fost la un hammam, însă nu a avut o experiență pe măsura așteptărilor.

ADVERTISEMENT

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au plecat în vacanță timp de câteva zile, după opt luni în care nu au mai fost nicăieri singuri. Din păcate, moderatorul TV nu s-a bucurat pe deplin de concediu.

Masajul a fost unul destul de dureros, iar prețurile mari, motiv pentru care i-a îndemnat pe fani să nu meargă la hammam. Prezentatorul nu mai vrea să repete experiența.

ADVERTISEMENT

“Îmi cer scuze nu-mi vin gândurile pentru că sunt în continuare sub imperiul gândurilor. Am fost la un hammam, mai de bogați, că de săraci am mai fost în Turcia și a fost foarte bine.

În general acum lucrează asiatice și totul e mai pe nou. De data asta chiar un cetățean m-a… și mi-am dat seama că la un masaj normal prefer un bărbat că are forță mai mare.

ADVERTISEMENT

Mă, ăsta avea o forță pe lângă faptul că era așa într-un prosop și nu înțeleg de ce. Când îți face masaj o femeie, vorbesc de partea de masaj de la hammam, ai două opțiuni: reziști sau te uiți pe jos.

Nu mă mai duc! Băi, m-a frecat… Să nu mergeți că este și scump, iar pe soția a făcut-o de 1.90 m. Nu mai fac asta niciodată!”, a povestit Dani Oțil în platoul de la .

ADVERTISEMENT

Gabriela Prisăcariu, emoționată înainte de plecarea în Dubai

Gabrielei Prisăcariu și al lui Dani Oțil, Tiago. Înainte de plecarea în vacanță, blondina a izbucnit în lacrimi la gândul că ei și soțului li s-ar putea întâmpla ceva.

ADVERTISEMENT

Nici măcar prezentatorul TV, cu umorul său caracteristic, nu a reușit să-și înveselească soția. În cele din urmă, Gabriela sa calmat și s-a bucurat de momentele petrecute în doi.

În glumă, Dani Oțil a spus că îi va propune soției să meargă separat în vacanțe de acum încolo.

“După 8 luni în care nu am fost nicăieri cu soția, am decis să plecăm trei zile. Ea nu mai vrea să plece deoarece bocește. De două luni se uită, face rezervări, îmi spune unde o să mâncăm. (…)

Acum, ea nu mai vrea să mergem. A zis că până acum, dacă ar fi căzut avionul nu-i păsa, acum îi pasă, ceea ce mă îndeamnă să-i propun să mergem doar separat în vacanțe.”, a spus prezentatorul în mediul online.