Dani Oțil, impresionat de Mihai Neșu: „Unele interviuri sunt cu nod în gât”. Ce i-a mărturisit fostul fotbalist

Dani Oțil a rămas impresionat după o apariție a lui Mihai Neșu la emisiunea Neața cu Răzvan și Dani. Fostul fotbalist construiește Complexul de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități Neuromotorii Sfântul Nectarie, în Oradea.

Dani Oțil după interviul cu Mihai Neșu: „Va lăsa ceva în urmă lui”

Tocmai de perseverența sa și dorința de a-i ajuta pe ceilalți a fost impresionat Dani Oțil. Astfel, prezentatorul TV a spus că a avut un nod în gât atunci când a luat acest interviu, dar totul merită dacă Mihai Neșu va reuși să termine proiectul pe care l-a început.

„Unele interviuri îți pun nod în gât. Sunt greu de dus. Nu contează… Atâta timp cât Mihai Neșu termină un proiect care va schimbă mult România.

Vă rog să aruncați o privire. Dacă puteți… Donați. Mihai CHIAR va lăsa ceva în urma lui pentru următorii 50 de ani”, a scris prezentatorul, pe Instagram.

Mihai Neșu, dezamăgit după accident

Fostul fotbalist a povestit în ediția de miercuri, 13 aprilie, că a fost dezamăgit de situația lui, după ce a ajuns într-un scaun cu rotile după ce a suferit un accident pe terenul de fotbal.

La început, a mărturisit el, a crezut că va putea să se facă bine rapid, lucru care nu s-a întâmplat, așa că Mihai Neșu s-a supărat pe viață și nu a vrut să mai facă terapie. Totuși, fără terapie, acesta a dezvăluit că a avut multe probleme de sănătate.

Ce a mai învățat este că terapia este necesară pentru a-și păstra sănătatea corpului, dar progresele aparțin doar lui Dumnezeu, a spus el.

„Am fost dezamăgit de situația mea, nu am fost împăcat cu ea, credeam că o să mă fac bine instantaneu, fără să fac nimic. M-am supărat pe viață și nu am mai vrut să fac terapie, nu am mai vrut să fac terapie, am crezut că pot să trăiesc așa, dar la lună aveam probleme urinare, am ajuns să fac si două septicemii….

Dacă nu faci terapie atunci când ai probleme neurologice și ești paralizat, organismul nu mai funcționează cum trebuie. Am pățit-o și eu. Scopul principal este ca să îți menții o sănătate a corpului, progresele țin de Dumnezeu”, a declarat el.

Cum s-a schimbat viața lui Mihai Neșu după accident

dar fostul fotbalist mărturisește că acum și-a regăsit pasiunile pe care le pierduse atunci când juca fotbal, anume arhitectura și designul.

„După accident trăiesc viața cu pasiunile mele inițiale, am fost pasionat de arhitectură, de design. Acest accident mi-a deschis ochii. Viața este mult mai fericită și împlinită decât atunci când eram sănătos”, a declarat acesta.

Clădirile inițiale și sălile de recuperare, dar și centrul de cazare de la centrul său de tratament, toate aflate în construcție acum, pot fi gata până la Crăciun, a precizat fostul fotbalist.