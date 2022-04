Dani Oțil, ironic cu Ramona Olaru. Ce i-a spus în direct: “Are fața tânărului interlop la un club de manele”

În ediția de astăzi a matinalului de la Antena 1, Dani Oțil a făcut o ironie la adresa colegei sale de platou, Ramona Olaru. Prezentatorul a observat că blondina este foarte atentă atunci când este prezentat horoscopul și a ținut să-i spună și ei acest lucru.

Dani Oțil, ironic cu Ramona Olaru, în direct

a comparat fața Ramonei Olaru, atunci când se citește horoscopul și ajunge la zodia sa, cu cea a unui tânăr “interlop la un club de manele”, atunci când melodia este despre el. Asistenta TV este foarte concentrată atunci când este vorba despre ce-i rezervă astrele.

Remarca prezentatorului i-a amuzat pe cei din platou, inclusiv pe Ramona Olaru.

“Nu știu dacă vedeți, dar când vine vorba de Rac, Ramona are fața tânărului interlop la un club de manele, adică atunci când se cântă despre el, despre generozitatea lui, Ramona face fel și fel de fețe.”, a spus Dani Oțil la Neatza cu Răzvan și Dani.

Asistenta TV s-a amuzat pe seama celor spuse de colegul lui Răzvan Simion și a explicat motivul pentru care are o asemenea privire atunci când citește despre zodia ei.

Blondina a spus că, de cele mai multe ori, este adevărat ceea ce se spune despre zodia ei la horoscop. Astfel, Ramona Olaru este mereu tentată să asculte cu atenție atunci când este vorba despre zodia Rac.

Unde a lucrat Ramon Olaru înainte să devină celebră

Deși acum este una dintre cele mai cunoscute asistente TV, Ramona Olaru nu a lucrat întotdeauna în industria televiziunii. Blondina a dezvăluit recent

Ramona Olaru a lucrat ca picolo, apoi ca ospătar cu mult timp în urmă. A avut această meserie timp de doi ani pentru că își dorea foarte mult să se mute în București, ea fiind originară din Călărași. În plus, blondina a recunoscut că a fost și la sapă înainte să fie ospătar.

“Am fost ospătăriță, dar am început ca picolo, la un restaurant în Drajna, județul Călărași. Eram o țărăncuță, nici fizic, nici moral, nici vestimentar nu eram ca acum. Băieții se luau de mine.

Am muncit ceva timp acolo, cred că vreo doi ani. Trebuia să fac niște bani, ca să plec la București. Am fost și la sapă, deci am început mult mai de jos.”, a dezvăluit Ramona Olaru la matinalul de la Antena 1.

Vedeta nu are studii în televiziune și mediași este absolventa Facultății de Agronomie. De asemenea, are un master în Inginerie și este pasionată de tot ceea ce ține de ferme. Ramona spune că nu a uitat de unde a plecat și încă merge să dea cu sapa și să planteze cereale.