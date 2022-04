Dani Oțil, jurat în emisiunea în care soția lui o ironizează pe Mihaela Rădulescu! ”De trei ani aștept să fiu chemat aici”

Dani Oțil va fi jurat în ediția a 10-a din sezonul 12 al emisiunii iUmor, ce va fi transmisă la Antena 1, duminică, 17 aprilie 2022. El va juriza alături de Delia, Cheloo și Mihai Bendeac în emisiunea în care soția lui, Gabriela Prisăcariu, o ironizează pe fosta iubită, Mihaela Rădulescu.

Dani Oțil, jurat la iUmor. Gabriela Prisăcariu o ironizează pe Mihaela Rădulescu

Dani Oțil a revenit la iUmor, dar de această dată într-o postură nouă, respectiv cea de jurat, pe care o așteaptă de trei ani de zile. Matinalul postului Antena 1 spune că și-a dorit enorm să fie la masa juriului.

„Sunt fan iUmor, știu foarte multe numere și mereu m-am întrebat dacă aș avea ce trebuie pentru a fi la masa juriului. De aproximativ trei ani tot aștept să fiu chemat aici. Am un filtru pe care îl pun peste tot ce se întâmplă pe scenă: omul acesta dacă ar veni cu grupul meu de prieteni la cabană și ne-ar spune glume, noi am râde sau l-am da afară în zăpadă? Cred că la asta se rezumă totul”, a declarat Dani Oțil.

În aceeași ediție, soția lui, Gabriela Prisăcariu a adus în discuție povestea de dragoste dintre Dani Oțil și Mihaela Rădulescu.

„Primul invitat la nuntă, pe listă, a fost Ristei. Este adevărat. Nu Răzvan, pentru că bunica lui Dani… Scuze, bunica lui Dani s-a mutat la Monaco. Soacră-mea am vrut să zic. Soacra mea i-a explicat lui Dani că primul lucru în viață, când te însori, este să treci pe listă lăutarii”, spune Gabriela Prisăcariu, în emisiunea iUmor.

”Am văzut aici câțiva oameni care au făcut stand-up povestindu-și viața”

Prezentatorul emisiunii Neatza se declară încântat de experiența de la iUmor. Dani Oțil a mai spus că a văzut la iUmor oameni care au făcut stand-up povestindu-și viața.

„Mi-ar plăcea să văd oameni care sunt cu adevărat fericiți, nu persoane care zâmbesc ca maseuzele din Thailanda. Nu vreau să văd ultraprofesioniști. Sunt pasionat de iUmor pentru că am văzut aici câțiva oameni care au făcut stand-up povestindu-și viața și ei nu știau, de fapt, că fac stand-up. Genul acesta de oameni îl ador”, a adăugat