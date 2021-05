Dani Oțil, primele reacții după nunta cu Gabriela Prisăcariu. Ce a spus în direct la TV

Dani Oțil a avut primele reacții după nunta cu Gabriela Prisăcariu, care a avut loc în acest weekend. Prezentatorul a făcut dezvăluiri în direct la Antena 1.

Ziua de sâmbătă a fost una de neuitat pentru Dani Oțil, care și-a unit destinul cu cel al Gabrielei Prisăcariu, mama copilului său, care se va naște peste câteva luni.

Nu au lipsit nici declarațiile lui Răzvan Simion, care a venit la nunta celui mai bun prieten al său alături de Daliana Răducan, partenera lui.

Dani Oțil, primele reacții după nunta cu Gabriela Prisăcariu

Dani Oțil a scăpat de statutul de burlac, acum că s-a căsătorit cu frumoasa Gabriela Prisăcariu, însărcinată cu primul lor copil.

Prezentatorul TV a avut primele reacții după marele eveniment chiar la matinalul pe care îl prezintă alături de Răzvan Simion.

După ce și-a oficializat relația de iubire, Dani Oțil susține că va rămâne același om de până acum, chiar dacă starea lui civilă nu mai este aceeași.

„Nu a fost o nuntă, a fost teambuilding, din 42 de câți am fost noi, plus fiecare cu cine a venit, am fost doar rudele noastre și voi (n.r. cei din platou).

Accept toate răutățile, vă anunț că este tot asa, și căsătorit și nu. Eu de ce nu am liber azi de la muncă?”, a declarat Dani Oțil în platoul „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1.

Răzvan Simion și-a completat colegul și pietenul și a spus că nu a mai dansat de mult timp la o nuntă, dovada fiind faptul că l-au bătut pantofii.

„A fost prima data când m-au bătut pantofii la o nuntă. Nu am mai dansat de un an jumate, am dansat acum de mi s-au rupt pantofii”, a spus fostul iubit al Lidiei Buble.

„Eu am 40 de ani, era ultimul tren”, a adăugat Dani Oțil.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu vor deveni părinți

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au anunțat, cu aproape două luni în urmă, că vor avea un copil. Recent, cei doi au dezvăluit și sexul bebelușului, care este băiețel.

Gabriela Prisăcariu s-a confruntat cu poftele de gravidă, așa cum se întămplă în cazul multor femei, însă medicii i-au interzis să facă orice sport în perioada sarcinii, deși iubea această activitate.

În luna martie, cei doi îndrăgostiți au făcut anunțul într-un mod inedit.

„Pentru toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: cand faceți un copil…Pentru toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre…

Pentru toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca să vada si bebelușii insule…

Pentru toți…

Hai că am glumit…nu pentru voi… Ci pentru noi…o sa avem un copil”, este mesajul pe care l-a transmis Dani Oțil.