Dani Oțil, declarație neașteptată după ce a lipsit de la Neatza: ”Am o problemă foarte reală”

Prezentatorul nu s-a putut abține și a venit cu o declarație neașteptată odată cu revenirea la Neatza, alături de Răzvan Simion. Moderatorul a dezvăluit „problema” pe care o are.

Vedeta susține că a primit foarte multe mesaje negative în ultima vreme, în special de când și-a luat câteva zile libere. Dani Oțil a explicat și care a fost motivul.

Cunoscutul a fost nevoit să stea acasă pentru a fi alături de soția sa, Gabriela Prisăcariu, și fiul lor, Luca Tiago, care nu s-a simțit foarte bine.

Dani Oțil, reacție surpriză după ce a revenit la TV. De ce a lipsit prezentatorul de la emisiune

Prezentatorul de la Antena 1 a ținut să sublinieze că nu a lipsit niciodată de la emisiune, nici măcar când a avut probleme de ordin medical. Mereu și-a onorat contractul.

„Am o problemă foarte reală și o s-o exprim foarte sincer. Noi suntem aici de 14 ani, facem luna asta. Oficial eu nu am lipsit din motive medicale niciodată.

Când m-am operat la nas am venit aici, dar n-am fost lăsat să intru că eram vânăt, dar am fost aici. Acum că am lipsit, dar nu pentru că eram eu bolnav, ci pentru că era bebele.

Luni m-ați lăsat, dar începând de marți au început mesajele și în privat, și public: «Băi, dar tu de ce lipsești?

Ești un nesimțit, oamenii se chinuie la emisiune și tu cine știe ce faci pe acasă». De unde răutatea asta?”, a spus Dani Oțil în emisiunea pe care o prezintă la Antena 1, conform .

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, o familie unită și fericită

Prezentatorul și au trecut prin clipe neplăcute de când s-a îmbolnăvit fiul lor, Luca Tiago. Cei doi au fost nevoiți să se ocupe singuri de îngrijirea celui mic.

Vedeta de la Antena 1 și soția sa, Gabriela Prisăcariu, au stat în casă și l-au supravegheat pe bebeluș, care le-a dat mari dureri de cap în ultimele zile.

Micuțul a venit pe lume în septembrie 2021 și a întregit familia lui Dani Oțil și a iubitei sale. Bebelușul i-a unit pe cei doi, care aveau în plan de mult să-și unească destinele.