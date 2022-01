Cum are de gând Dani Oțil să o surprindă pe Gabriela Prisăcariu de Valentine’s Day: ”Am scăpat”

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu formează un cuplu din anul 2019, relația lor evoluând rapid, acum fiind și părinții unui .

În anul 2021, matinalul i-a pus inelul de logodnă pe deget fotomodelului, iar câteva luni mai târziu

Dani Oțil compensează lipsa cadourilor cu declarații siropoase

Acum însă, urmează două luni în care, conform tradiției, se oferă și se primesc cadouri. Luna februarie este cea în care îndrăgostiții își serbează iubirea, iar luna martie este dedicată femeilor.

În acest sens, matinalul de la Antena 1 a recunoscut că anul acesta a scăpat, sau cel puțin așa vrea să creadă, de ”sarcina” de a-i face surprize partenerei sale de viață.

În emisiunea pe care o prezintă, bănățeanul i-a mărturisit colegului și prietenului său, Răzvan Simion, că, din lipsă de finanțe, până trec lunile februarie și martie, trebuie să-și țină soția numai în declarații.

Drept dovadă, spune el, stau și ultimele sale postări din mediul online, prin care o ridică în slăvi pe Gabriela Prisăcariu.

”Spiderman e pistol cu capse. Eu am copil cu fata din filmul meu”, a scris Dani Oțil pe pagina personală de Instagram.

”Nu i-am luat nimic de Valentine’s Day”

Declarații la care se adaugă, pentru a compensa lipsa cadourilor, speră el, și cuvintele prin care a descris-o, joi dimineața, la TV, pe mama copilului său.

”Jumătatea mea perfectă este acasă. Nu i-am luat nimic de Valentine’s Day, nu am (n.r. nu are bani)… Și atunci, am încărcat-o cu o postare și două comentarii, acum cu asta și am scăpat. Trece și opt martie”, a spus Dani Oțil în emisiunea pe care o prezintă.

”Nu știam că o s-o iau de nevastă”

În aceeași intervenție televizată, în urma unui joc de dibăcie în ale bucătăriei, la care a luat parte alături de colegii de echipă, Dani Oțil s-a reîntors în timp și a rememorat prima seară petrecută în compania celei care astăzi îi este soție.

Prezentatorul spune că la prima întâlnire de cuplu s-au făcut clătite, iar el a fost nevoit să mănânce aproape 100 de bucăți.

Neatenția și aburii iubirii i-au făcut pe cei doi să nu mai țină cont de indicațiile rețetei, iar în urma unei încurcături ”tehnice” au ajuns să gătească cât pentru un întreg cartier.

”Eu am cântar de bucătarie acasă. Îmi aduc aminte că jumătatea mea, prima oară când am gătit împreună, nu știam că o s-o iau de nevastă, a luat cântarul, a pus pe el două pungi de făină, s-a făcut un mușuroi, și a zis: ‘Bă, Dani, nu ajung la 200 de grame, cât scrie în rețetă’ și așa am mâncat 98 de clătite, pentru că 2 era de la kilograme, nu de la sute de grame”, a adăugat prezentatorul la Antena 1.