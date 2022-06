Dani Oțil și-a uimit colegii de la Neatza, după ce a anunțat că-și dorește o amantă: ”Am dezlegare de la soție. Să aibă 65 de ani și o moștenire considerabilă”

Cunoscutul sportiv și om de afaceri i-a uimit pe cei cu care lucrează la matinal. Vedeta a anunțat că-și dorește o amantă și în plus, a menționat faptul că soția sa, Gabriela Prisăcariu nu are nimic de spus în această privință.

Dani Oțil și mărturia ce i-a lăsat mască pe colegii de la Antena 1. Prezentatorul vrea o amantă

Dani Oțil a dezvăluit că este în căutarea unei femei care să joace rolul de amantă. În plus, de la Antena 1 a mai subliniat că a primit dezlegare de la partenera de viață, cu care este căsătorit din vara anului trecut.

ADVERTISEMENT

Prezentatorul de la Neatza a ținut să precizeze că frumoasa sa soție, Gabriela Prisăcariu, i-a pus câteva condiții în acest sens. Mai exact, amanta trebuie să aibă peste 65 de ani și o avere frumușică, care să-i rămână moștenire.

Dezvăluirea a fost făcută în spirit de glumă, bineînțeles, Dani Oțil declarând că vrea să știe cum este, semn că nu a avut niciodată două partenere de viață în același timp.

ADVERTISEMENT

„Gata, vreau să îmi fac și eu amantă, să văd cum e. Oricum e la modă. Am dezlegare de la soție. A zis că dacă are peste 65 de ani și o moștenire considerabilă am drum liber”, a spus vedeta în emisiunea pe care o prezintă împreună cu Răzvan Simion, notează .

Dani Oțil, declarații uimitoare despre viața de familie

Dani Oțil nu uimește pentru prima oară cu vorbele pe care le spune pe post, în direct, acolo unde dă din casă. Sportivul discută sincer despre relația sentimentală pe care o are cu Gabriela Prisăcariu, dar și despre fiul lor.

ADVERTISEMENT

Luca Tiago seamănă perfect cu , modelul fiind mândră de acest aspect. Și nu doar la înfățișare, ci se pare că a moștenit și alte calități de la mama sa. Acest lucru s-a observat când micuțul a venit în platoul emisiunii Neatza.