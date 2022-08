Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au dat din casă. Cum merge relația lor de când au devenit părinți

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au vorbit despre mariajul lor. Cei doi soți au spus fanilor, pe rețelele de socializare, cum se înțeleg de când au devenit părinții lui Tiago.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, detalii despre mariajul lor de când au devenit părinți

În urmă cu aproape un an, viața lui Dani Oțil și a Gabrielei Prisăcariu s-a schimbat radical. Au reușit să-și întemeieze o familie,

Mulți se întreabă cum se descurcă în rolul de părinți și dacă dragostea lor a fost influențată într-un mod negativ, odată cu apariția unui copil. Într-un Instastory, cele două vedete au mărturisit că au apărut schimbări, dar unele pozitive.

Luca Tiago i-a unit pe Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și le-a adus mai multă fericire. De altfel, ei evită cearta, pentru că se tem ca situația să nu devieze, au mai afirmat ironici.

”Dani: Evident, dar cum să nu se schimbe.

Gabriela: Suntem mai uniți, mai fericiți.

Dani: Nu, ne e frică să ne certăm ca să nu ne omorâm”, au precizat cei doi soți

Luca Tiago va împlin în curând un an

Luca Tiago a venit pe lume pe data 11 septembrie 2021. Atunci,

” (…) As vrea sa fiu cu tine macar la fel de bun cum au fost ei cu mine. Tu ești fragil acum, dar promit sa te fac puternic si rezistent… Pt ca in scurt timp eu voi fi cel fragil(vârsta mea nu e de ședințe cu părinții ci cu bunicii).

Nu voi încerca sa te transform in rezultatul sumei frustrarilor mele sportive sau profesionale. Tu NU vei fi un Dani Otil mai bun. Tu vei fi tu. Bine… Cu doua medalii la Olimpiada din 2040…dar tu

Am sters următoarele 3 idei, pt ca orice scriu acum cu un nod in gât si cu o bere in nas… Suna a versuri de manele. Jur.

Hai ca închei. Dar daca fumezi in liceu, vii acasă cu o urâtă belciugata sau nu iei bacul cu medie mare, sa stii ca deja am poze cu tine dezbrăcat (…)”, a scris Dani Oțil, pe facebook, la scurt timp după ce s-a născut Luca Tiago.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au cunoscut pe platourile de filmare de la Antena 1. Pe atunci, Gabriela participa la o prezentare, fiind îmbrăcată în rochie de mireasă, iar Dani abia terminase de moderat emisiunea sa matinală.

”În redacția Antenei 1. Eu eram în rochie de mireasă la ora 11:00 dimineața, iar el terminase emisiunea”, a detaliat Gabriela Prisăcariu despre momentul când și-a cunoscut soțul.