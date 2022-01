Răzvan Simion, ”bonă” pentru fiul lui Dani Oțil: “M-am gândit să-ți dau copilașul o oră pe zi”. Reacția vedetei Antena 1

Dani Oțil și soția sa au ajuns la momentul în care caută cu disperare o bonă pentru băiatul lor. Cei doi nu mai fac față oboselii, motiv pentru care au nevoie de un ajutor.

Dani Oțil caută bonă pentru băiatul lui

Ajutor care se lasă atât de așteptat, încât Dani Oțil a ajuns, spune el, să se roage seară de seară ca bona ideală să le bată la ușă.

Până o să îl ducă pe Luca Tiago la creșă, Gabriela și Dani își împart atribuțiile de părinte, astfel încât să se descurce și cu viața profesională, însă oboseala, stresul și lipsa liniștii din casă au început să își spună cuvântul și asupra lor.

Tocmai de aceea, cea mai mare dorință a vedetei de la Antena 1 nu mai are acum legătură cu sportul sau cu mașinile, așa cum era odinioară, ci cu

”Toată lumea își dorește o bonă, chiar și eu în zilele astea. Am ajuns să umblu la rugăciunea de seară, nu mai merge nici cu ”îngerașul”, nici cu să fie, nu, nimic. Înainte aveam niște mașini băgate în rugăciune, le-am scos și am băgat bona”, a spus Dani Oțil în emisiunea pe care o moderează.

Soacra, un real ajutor pentru matinal și soția sa

Pentru că prin rugăciune nu s-a găsit nicio bonă care să corespundă cerințelor familiei, singura care le mai dă o mână de ajutor proaspeților părinți este soacra lui Dani.

Mama Gabrielei Prisăcariu dar și în creșterea și educația micuțului, oferindu-le astfel celor doi câteva zeci de minute zilnice de liniște și odihnă.

”Douăzeci de minute dacă ne lasă să ne ducem în dormitor, când e soacra în casă, sunt apreciate extrem de tare. Nu ca acum doi ani când ne băteam joc de alea douăzeci de minute, nu. Viața îți dă semne și semnale acum”, a adăugat prezentatorul.

”M-am gândit să-ți dau copilașul o oră pe zi”

După ce și-a spus oful la televizor, colegul Răzvan Simion i-a dat, fără să vrea, o idee strălucită. Iubitul Dalianei Răducan a spus că a visat că a rămas, de nevoie, îngrijitorul lui Tiago, cât timp părinții și-au luat o zi doar pentru ei.

“Am visat aseară că ați plecat și mi l-ați lăsat mie.”, a spus Răzvan Simion.

În replică, Dani Oțil a mărturisit că el și Gabriela Prisăcariu chiar au luat recent această variantă în calcul, pe lista ”bonelor” de urgență aflându-se și alți prieteni.

”Ce mă deranjează este că nu mai locuiești lângă mine (n.r. Răzvan Simion), aveam atâtea să îți spun. M-am gândit să-ți dau și ție copilașul măcar o oră pe zi. Chiar s-a discutat asta în weekend. M-am gândit să scriu pe un bilet că este al meu, ce o să faci până luni, că doar nu-l dai înapoi sau la poliție. Am acest proiect cu mai mulți cunoscuți, am încredere”, a completat matinalul, stârnind zâmbetele colegilor de la Neatza.

Dani Oțil, glume pe seama lui Tiago

Discuțiile despre micuțul Luca Tiago au continuat și după ce Dani și-a găsit ajutor de nădejde în creșterea copilului. Matinalul a ținut să sublinieze că are acasă un băiețel ce este deja celebru pentru gropițele sale, însă, glumind desigur, Dani a mărturisit că există totuși două aspecte pentru care a apelat la medicul estetician.

Vedeta de la Antena 1 spune că băiatul nu i-a moștenit urechile perfecte, lucru care ar putea fi schimbat, pe lista transformărilor fiind și o operație de micșorare a stomacului. Sportiv din fire, Dani Oțil vrea ca Luca Tiago să îi calce pe urme la toate capitolele vieții.

”Ai văzut ce gropițe are? Ai văzut tu gropițe la mine? E de la cum doarme (n.r. forma urechilor), foarte tare am greșit cu urechile, am și sunat la estetician pentru două lucruri. Să văd de la ce vârstă am voie să îi repar urechile, eu am urechile impecabile, am fost model de urechi la Milano și Paris, am făcut reclame, la cercei, nici maică-sa nu are urechile urâte, dar nu ca ale mele. Și vreau să îi micșorez stomacul, să nu mănânce mult de mic. Dacă la 30 de ani o să fie grăsuț? Eu vreau să îi taie (n.r. stomacul) de acum ca să nu mănânce mult, să nu consume mult”, a mai menționat Dani Oțil.