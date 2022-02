Dani Oțil, vești proaste de la bancă. Ce a aflat la prima oră a dimineții

Dani Oțil a recunoscut public că are datorii la bancă de la 18 ani, atunci când și-a făcut primul credit, iar în această dimineață a primit vești proaste în legătură cu acest subiect.

Soțul Gabrielei Prisăcariu a făcut anunțul chiar la Neatza cu Răzvan și Dani. Banca l-a înștiințat pe prezentatorul TV cât mai are de plată până termină datoriile.

În 12 ani, colegul lui Răzvan Simion a achitat jumătate din creditul la bancă.

Dani Oțil a primit vești proaste de la bancă

Dani Oțil a aflat astăzi că, după 12 ani în care , mai are de plată tot atâția ani până când va termina complet.

Prezentatorul de la Antena 1 a mai spus că a vândut garsoniera în care a locuit pe vremea când avea o relație cu Mihaela Rădulescu. O familie din Focșani a cumpărat garsoniera pentru fiul care va veni să studieze în Capitală.

Totodată, Dani Oțil a mai spus că i-ar fi plăcut să aibă și el propria locuință cu mulți ani în urmă, atunci când a venit la București.

“După 12 ani de plată la bancă, am descoperit că mai am tot atâta…Deci am o săptămână… Am vândut garsoniera, am pre-vândut-o de fapt, mai am de adus trei acte.

Fericita posesoare este o familie din Focșani, pentru viitorul copil care vine la facultate. Mi se pare foarte tare, dacă ai mei făceau asta…Nu am păstrat garsoniera din cauza la sărăkie.”, a spus Dani Oțil la , în cadrul matinalului.

Întrebat de ce nu a păstrat garsoniera pentru fiul său, , prezentatorul a spus că vrea ca băiatul să învețe să se descurce singur, exact așa cum au făcut părinții săi cu el.

“De ce nu am păstrat-o pentru fii-miu? Pentru că eu vreau pe fii-miu să îl las așa cum m-au lăsat ai mei…

Când am venit la București, era sa pierdem si ultimul tren. A urcat el, (n.r. Răzvan) si eu aveam costumele și demo-urile din prezentare.

Mi-am dat seama ca nu o sa mai pot prinde trenul și el mi-a zis dă-mi costumele. Pana la urmă am prins trenul.

Dacă rămâneam la Timișoara, probabil acum eram vreun director de ceva… acum, aici sunt a șaptea spiță…”, a mai declarat vedeta de televiziune.