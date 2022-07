Dani Oțil vrea să se răzbune pe colegii lui cu copilul său: ”L-am învățat tot felul de tricuri săptămâna asta”

Dani Oțil a mărturisit că vrea să se răzbune pe colegii lui cu ajutorul fiul său, Luca Tiago. Prezentatorul de la ”Neatza cu Răzvan și Dani” a precizat că cel mic deja este instruit despre cum să acționeze.

Cum vrea Dani Oțil să se răzbune pe colegii lui cu ajutorul fiului său

Dani Oțil a pregătit ”răzbunarea” pentru momentul când emisiunea se va difuza la mare. I-a promis lui Răzvan Simion că-și va trimite copilul sub masa lui, pentru a-i cauza probleme.

”Îmi cer scuze de pe acum celorlalți turiști care vor fi cazați alături de noi, am pregătit răzbunarea supremă, se numește bebelușul. L-am învățat tot felul de tricuri săptămâna asta, să-și bage mâna în mâncarea altora, tot.

Eu toată viața mea, până la 40 de ani, am călătorit, mă rog, de la 26 de când am avut și buget. Toată viața mea scurtă am călătorit fără copil și am ani de zile de răzbunat, adică le știu pe toate (…)

Îi dau drumul, direct sub masa lui Răzvan vreau să-l trimit. (…) Cred că e rudă cu un elefant ceva, când merge în patru labe bate în podea să se audă că vine ”, a spus Dani Oțil la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, scrie

Fiul lui Dani Oțil va împlini un an în această toamnă

Luca Tiago va împlini un an în luna septembrie. El l-a făcut pe Dani Oțil tată pentru prima oară și a întregit relația prezentatorului cu Gabriela Prisăcariu.

Și-a dorit să-și aducă copilul pe lume, pe cale naturală, însă s-au ivit unele complicații. Astfel, a fost nevoită să accepta metoda prin cezariană.

într-o ceremonie restrânsă, cu cei dragi alături, în condiții de pandemie. Nași le-au fost Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au ținut mult timp ascunsă povestea de dragoste. Într-o postare pe Instagram, frumoasa blondină a dezvăluit fanilor cum s-a cunoscut cu îndrăgitul prezentator. Totul s-a întâmplat într-o zi când ea i-a apărut în cale, pe holurile de la Antena 1, îmbrăcată în rochie de mireasă. Atunci, Dani ieșea de la filmările pentru emisiunea sa.