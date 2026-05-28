Daniel Băluţă a făcut show cu Denise Rifai, la „Furnicuţele”. Emisiunea a fost lider de audienţă

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 şi preşedinte al PSD Bucureşti, a fost invitatul lui Denise Rifai în ediţia de miercuri a show-ului „Furnicuţele”, difuzat de Antena 1. Emisiunea s-a bucurat de un mare interes din partea telespectatorilor, fiind lider de audienţă pe tronsonul orar 17.00-19.00.

Daniel Băluţă l-a avut alături pe Bogdan Ivan la „Testul Muşuroiului”

Daniel Băluţă a răspuns tuturor întrebărilor pe care i le-a adresat Denise Rifai, indiferent cât de incomode au fost acestea. El a fost supus şi tirului unor întrebări fulger, în cadrul rubricii „Lucrarea de control” şi a trecut cu bine de „Testul Muşuroiului”, unde l-a avut alături pe prietenul şi colegul său de partid Bogdan Ivan.

Deși formatul emisiunii este unul de divertisment, să răspundă și la întrebări politice și administrative. Astfel, el a vorbit despre extinderea magistralei M4 de metrou, despre spitalele care s-au construit în Sectorul 4 şi cele ale căror lucrări primăria le supraveghează în momentul de faţă, precum și despre modul în care a reușit să atragă pentru România suma de 5 miliarde de euro din fonduri europene, o valoare record pentru o administrație publică locală.

Emisiunea „Furnicuţele” s-a clasat pe primul loc în mediul urban, pe segmentul de vârstă 21-54 ani

Un moment emoţionant în cadrul emisiunii l-a reprezentat apariţia în platou a soţiei şi a fiicei adolescente a primarului Sectorului 4, acestea povestind întâmplări dragi din viața omului și medicului Daniel Băluță. Cât priveşte activitatea politică, Băluță însuşi s-a descris drept , căruia nu îi place să fie un teoretician, ci mai degrabă un om al faptelor decât al vorbelor, subliniind totdată că nu poate face o comparație între cariera sa de politician și cea de medic.

„E greu să faci o comparație. Ambele activități au în comun oamenii și, în ambele, școala absolvită a fost determinantă. Ceea ce am învățat la școală m-a ajutat. Preocuparea pe care o am pentru administrație generează o uzură deosebită. Nu mi-ar plăcea să fiu un jalon în politică, vreau să creez. Sunt un om care creează și aduce plus valoare”, a spus Daniel Băluţă.

Succesul acestei ediţii a emisiunii „Furnicuţele” este confirmat de audienţele înregistrate. Show-ul s-a clasat pe primul loc în mediul urban, la categoria de vârstă 21-54 de ani, cu 1,9 puncte de rating și o cotă de piață de 15,9%, devansând principalele posturi concurente, PRO TV (rating 1,8% şi cotă de piaţă 15,4%) şi Kanal D (rating 1,3% şi cotă de piaţă 11,2%).