Daniel Băluță a inaugurat strada Europa Unită, construită de la zero în doar patru luni. „Așa ar trebui să se lucreze în tot Bucureștiul: repede, complet, ordonat”

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a anunțat sâmbătă, 22 noiembrie, că a deschis o nouă arteră rutieră, Europa Unită. Aceasta a fost construită de la zero în doar patru luni și va face legătură directă dintre două bulevarde importante din zonă.

Daniel Băluță a anunțat deschiderea străzii Europa Unită

Sâmbătă, 22 noiembrie, Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a anunțat că se deschide noua stradă Europa Unită, din Sectorul 4. Aceasta are o lungime de circa 500 de metri și face legătură între Șoseaua Berceni și Strada Emil Racoviță, care are ca scop decongestionarea traficului din zonă.

Noua arteră, aflată încă în procedură legală de atribuire a numelui oficial, se va chema „Europa Unită”. Propunerea a fost transmisă Primăriei Municipiului București și urmează să primească și o aprobare printr-o Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

„Așa ar trebui să se lucreze în tot Bucureștiul”

Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Primăria Muunicipiului București, cu ajutorul specialiștilor în trafic. Decizia construcției acestei artere a venit după ce în zonele Fântâna Florilor, Piața Sudului și în intersecția cu strada Turnu Măgurele și Apărătorii Patriei.

„În fiecare dimineață, aici, între Berceni și Racoviță, fiecare om pierdea 15-20 de minute doar ca să ocolească aproape 2 kilometri. Asta înseamnă timp furat din viața oamenilor. Strada Europa Unită înseamnă 500 de metri creați de la zero, într-o zonă în care, înainte, erau efectiv doar bălării. Acum avem stradă cu utilități complete: curent, apă, canal, iluminat public, trotuare, legătură adevărată între două bulevarde sufocate care acum respiră”, a declarat Daniel Băluță în timpul conferinței de presă de sâmbătă, 22 noiembrie.

În acest context, a subliniat că acest proiect reprezintă un exemplu de bune practici urbanistice. De asemenea, a menționat faptul că nu trebuie „cârpite” rutele vechi, ci construite altele noi, iar astfel de proiecte ar trebui să se realizeze la nivelul întregului oraș.

„Nu se întâmpla asta în Capitală acum nu pentru că orașul e prea mare ca să fie condus, ci pentru că e prea fragmentat ca să funcționeze. Șase sectoare, o primărie generală și instituții care lucrează separat. Rezultatul: blocaje, întârzieri, trafic sufocat. Dacă vrem să fluidizăm traficul în tot orașul, nu putem aborda mobilitatea ca pe șase proiecte separate. Avem nevoie de un sistem unic.

Un plan unic. O coordonare reală. Modelul Sectorului 4 se poate scala pentru tot orașul: decizie rapidă, proiectare clară, coordonare între instituții, execuție fără pauze, livrare la termen. Nu miracole, ci management”, a mai punctat Daniel Băluță.