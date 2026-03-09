News

Daniel Băluţă a început curăţenia de primăvară în Sectorul 4. Sute de muncitori şi zeci de utilaje au ieşit pe străzi

Primăria Sectorului 4 a mobilizat sute de lucrători și peste 70 de utilaje pentru o amplă campanie de curățenie și reparații în spațiul public, care se va desfășura timp de aproape două luni.
Daniel Spătaru
09.03.2026 | 17:34
Daniel Baluta a inceput curatenia de primavara in Sectorul 4 Sute de muncitori si zeci de utilaje au iesit pe strazi
Daniel Băluţă coordonează o amplă operaţiune de igienizare şi reasfaltare pe străzile din sectorul 4 Foto: colaj Fanatik
Primăria Sectorului 4 a început luni, 9 martie, o amplă operaţiune de curăţenie şi reparaţii în spaţiul public, care se va întinde pe durata a 40-50 de zile. Daniel Băluţă a mobilizat toate efectivele de utilaje și de lucrători disponibile, care vor interveni simultan pe străzi, pe trotuare, în parcuri, pe scuaruri și în spațiile verzi, în locurile de joacă și în grădinile blocurilor.

700 de oameni mobilizaţi pentru curăţenia din Sectorul 4

Numărul lucrătorilor care se vor ocupa de spălatul străzilor și al bulevardelor, de curățarea rigolelor și a mobilierului urban este de aproximativ 700, iar la dispoziţia acestora se vor afla în permanenţă peste 70 de autoutilitare, între care amintim autocisterne dotate cu echipamente de spălat cu presiune, autoperii pentru măturat și aspirat stradal, autobasculante pentru colectare, dar şi autospeciale pentru toaletare arbori.

Spaţiile verzi reprezintă una dintre preocupările de top ale aministraţiei Sectorului 4, astfel că pe lângă cele trei parcuri mari – Orăşelul Copiilor, Parcul Lumea Copiilor şi Parcul Tudor Arghezi – se va interveni și în toate locurile de joacă și de relaxare de pe raza sectorului. Vor fi curăţate aleile, arborii vor fi toaletați, iar mobilierul urban va fi spălat, reparat sau chiar înlocuit acolo unde este nevoie.

În Sectorul 4 a început reasfaltarea străzilor degradate de deszăpezire

În paralel cu activitatea de curăţenie, echipele de constructori vor reface covorul asfaltic acolo unde acesta este degradat ca urmare a activităților de deszăpezire. Prioritare vor fi străile pe care circulă transportul public, iar ulterior se va interveni și pe arterele secundare.

„Așa cum am promis, odată ce temperaturile ne-au permis, am început în forță activitatea de refacere a covorului asfaltic pe majoritatea arterelor de circulație din Sectorul 4. În paralel, nu doar reparăm ceea ce s-a stricat în timpul iernii trecute, ci curățăm și igienizăm spațiile publice pe care le avem în administrare, precum străzile, trotuarele, aleile pietonale, locurile de joacă și parcările.

Insistăm la rigolă, acolo unde se observă cel mai mult urmele neplăcute ale iernii destul de grele pe care am traversat-o, însă continuăm să îngrijim și parcurile, grădinile de bloc și spațiile verzi aferente școlilor. Atât echipelor de asfaltări, cât și celor responsabile de curățenie, vă rog să le acordați încrederea și răbdarea de care au nevoie, pentru că, în fond, ele sunt acum la lucru pentru ca noi toți să avem, în continuare, un sector curat, îngrijit și cu un aer mai curat”, este mesajul adresat de primarul Daniel Băluță pentru locuitorii Sectorului 4.

