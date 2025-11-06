Daniel Băluță a prezentat contractul de finanţare pentru extinderea magistralei M4. „Metroul trebuie să treacă la Primăria Capitalei”. Video

ADVERTISEMENT

Daniel Băluță a construit în Sectorul 4 prima stație de metrou din România realizată de o primărie, dar planurile sale sunt mult mai extinse în materie de fluidizare a traficului. Edilul social-democrat promite să se ocupe prioritar de această problemă care macină zilnic nervii bucureştenilor şi să extindă la nivelul întregii capitale proiectele sale de infrastructură rutieră.

Daniel Băluță: „Investiția este de aproximativ 17 miliarde lei”

Staţia de metrou „Tudor Arghezi” este prima și singura construită vreodată de către o autoritate locală, pentru demararea lucrărilor fiind necesară inclusiv schimbarea legislaţiei, pentru că primăriilor nu le era permis să acceseze bani pentru astfel de lucrări. S-a deschis astfel calea şi altor primării de a demara proiecte similare, iar pentru Daniel Băluţă a fost o oportunitate de a planifica o extindere a reţelei de transport subteran a Capitalei. Astfel, Primăria Sectorului 4 mai are în lucru două staţii pe magistrala M2 şi alte 14 pe magistrala M4, contractul pentru lucrări fiind planificat să se semneze luna aceasta. De remarcat că este cel mai mare proiect de infrastructură derulat vreodată în Bucureşti, cu costuri totale de aproximativ 3,5 miliarde euro.

„Sunt bucuros să vedeți că Magistrala M4 nu este o promisiune, este o realitate. Acesta este contractul de finanţare pe care îl avem. Este o investiţie în valoare de aproximativ 17 miliarde de lei. Încă de la liceu foloseam metroul. N-aş fi crezut niciodată că ajung să pun o cartelă de metrou aici, pe Şoseaua Berceni. Când mă uit aici văd că magistrala M2 mai are încă o staţie, Tudor Arghezi, dar în mod evident nu ne-am oprit aici. De foarte mult timp lucrăm nu doar pentru oamenii din Sectorul 4, lucrăm pentru toţi bucureştenii. În lucru avem extinderea acestei magistrale de metrou cu încă trei staţii, până în comuna Berceni”, a transmis Daniel Băluţă, într-o postare pe Facebook.

Daniel Băluţă: „Bucureştiul mai are nevoie şi de magistrala M5 şi de magistrala M7”

„Şi mie îmi place să merg cu bicicleta, şi mie îmi place să merg cu trotineta. Este foarte funny, dar când vorbim despre o metropolă, când vorbim despre mobilitate urbană, vă daţi seama că asta este o glumă. Bucureştiul mai are nevoie şi de magistrala M5 şi de magistrala M7. Reţeaua aceasta de metrou este determinantă pentru evoluţia oraşului nostru, pentru reducerea traficului şi combaterea poluării.

Avem nevoie de peroane curate, de toalete curate, de tuneluri curate. Toate lucrurile astea trebuie să ajungă un standard de normalitate în fiecare dintre staţiile de metrou din capitala României. Metroul trebuie să treacă la Primăria Capitalei. Toată activitatea mea ca primar s-a derulat în această modalitate: centrată pe fapte şi mai puţin pe vorbe. Mă interesează mai mult rezultatul, ceea ce livrez oamenilor, decât să povestesc, să promit şi să pierd timpul inutil”, a adăugat .

Conform datelor TomTom Traffic Index, Bucureştiul este unul dintre oraşele europene cu cel mai lent trafic, şoferii din Capitală pierzând anual 150 de ore blocaţi în trafic. Provocările legate de infrastructură sunt astfel imense, iar Primăria Sectorului 4 a finalizat pasajul suprateran Europa Unită, cu o lungime totală de 653 de metri, proiectat cu scopul de a a fluidiza traficul într-una dintre cele mai aglomerate intersecții din Capitală, dintre bulevardele Al. Obregia și Metalurgiei cu strada Turnu Măgurele. se mai află construcţia unui pasaj, Apărătorii Patriei, care va avea o lungime de 860 de metri.