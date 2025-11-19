Daniel Băluţă a răspuns tranşant la întrebarea dacă îşi doreşte să fie preşedintele României. Ce spune despre parcursul politic al lui Traian Băsescu şi Nicuşor Dan

ADVERTISEMENT

Doi dintre ultimii trei preşedinţi ai României au ajuns la Palatul Cotroceni direct din scaunul de Primar al Bucureştiului, ba chiar şi Klaus Iohannis a fost ales şef al statului în timp ce îşi exercita mandatul de primar al municipiului Sibiu. Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei a fost provocat la FANATIK EXCLUSIV să spună dacă şi-ar dori o treiectorie politică similară cu a acestora.

Daniel Băluţă: „Componenta politică a existenţei mele este undeva la 1%”

De mai bine de 20 de ani preşedintele României provine din primari aflaţi în funcţie, astfel că din această perspectivă rezultatul alegerilor din 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei, capătă o şi mai mare încărcătură. Daniel Băluţă a fost întrebat dacă visează la funcţia supremă în stat, ţinând seama de aceste precedente. „Cred că Traian Băsescu și Nicușor Dan sunt două excepții care confirmă o regulă ce ar trebui să existe”, a spus primarul Sectorului 4, la FANATIK EXCLUSIV.

Dincolo de această aserţiune, unei posibile ascensiuni către Palatul Cotroceni. În discuţia cu Horia Ivanovici el a subliniat că este mai mult administrat şi doar în proporţie de 1% este şi politician. „Primăria Municipiului București are mai mult decât oricând de un primar care să intre în profunzimea problemelor orașului. După cum vedeți, suma lucrurilor pe care trebuie să le facem este uriaşă. De aceea, pe mine ca şi individ, după cum m-am prezentat şi mă prezint, componenta politică a existenţei mele este undeva la 1%.

Sunt genul de om, că de-aia sunt medic, care are această aplicare către rezultate concrete, către a face. Nu este în profilul meu aşa ceva, nu mi-am dorit şi nu îmi doresc lucruri de genul ăsta. Nu face parte deloc din suma lucrurilor pe care să mi le doresc. Alţi candidaţi probabil îşi doresc lucrul ăsta, profilul pe care îl au e posibil să fie potrivit. Profilul pe care îl am este total nepotrivit pentru aşa ceva. Eu mă pricep foarte bine la administraţie”, a explicat Daniel Băluţă.

Daniel Băluţă: „Sunt prea pacifist ca să mă cert cu cineva”

Pentru a exemplifica mai bine, a făcut şi o analogie cu profesia sa de bază. „Eu sunt medic stomatolog. Este ca şi cum mi-aţi spune să fac o operaţie pe cord. Nu mă pricep la operaţii pe cord. Mă pricep la stomatologie. Eu am obţinut rezultate fiind consecvent planurilor şi proiectelor pe care le-am avut, dorind să dezvolt o comunitate. Nu mi-am propus deloc altceva. Proiectul pe care îl am pe termen mediu, anul 2032, este Bucureştiul”, a mai spus Băluţă.

Pentru a-şi întări spusele, primarul Sectorului 4 a dezvăluit că firea sa pacifistă nu este tocmai potrivită pentru dispute politice. „Sunt politician atât cât e nevoie să pot să discut cu colegii din Consiliul Local, să putem să ne punem la masă şi să obţinem rezultate. S-a văzut că sunt destul de retras atunci când e vorba de dispute politice. Sunt prea pacifist ca să mă cert cu cineva„, a închis Băluţă subiectul unei eventuale candidaturi la preşedinţia României.