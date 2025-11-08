News

Daniel Băluţă a recitat în direct versurile care îl inspiră: „Proştii par concepuţi pe cale artificială”. Video

În timp ce îşi prezenta planurile pentru Capitală, Daniel Băluţă a surprins recitând câteva versuri care îl insipiră, dintr-o piesă a celor de la Paraziţii.
Daniel Spătaru
08.11.2025 | 15:09
Daniel Baluta a recitat in direct versurile care il inspira Prostii par conceputi pe cale artificiala Video
Daniel Băluţă a recitat versuri din piesa "Slalom printre cretini" Foto: Facebook
Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei, a dezvăluit într-o emisiune de televiziune motivele care l-au determinat să intre în cursa electorală, dar şi care crede că sunt atuurile care îl avantajează faţă de ceilalţi competitori.

Daniel Băluţă, despre faptul că e susţinut de Piedone: „E o recunoaştere a faptului că am făcut treabă bună la sectorul 4”

Daniel Băluţă consideră că sprijinul politic, arătat public de Cristian Popescu Piedone, este o recunoaştere a faptului a făcut o treabă bună în calitate de primar al Sectorului 4. Întrebat cum l-a convins pe Piedone să nu candideze pentru funcţia de primar general, astfel încât să nu divizeze electoratul de stânga, Băluţă a răspuns că nici nu a fost nevoie să discute despre asta cu fostul edil al Sectorului 4.

„Paradoxul este că nu l-am convins. Aflând că m-am înscris în această competiţie, am avut bucuria şi plăcerea – pe care poate în sufletul meu chiar o aşteptam – ca domnul Cristian Popescu Piedone să declare următorul lucru: că atunci când va intra în cabina de vot, va vota Daniel Băluţă. Şi e un lucru care îmi face foarte mare plăcere şi este o recunoaştere a faptului că am făcut o treabă bună în Sectorul 4″, a spus Daniel Băluţă în emisiunea „Insider Politic”, de la Prima TV.

Daniel Băluţă a recitat versuri din piesa „Slalom printre cretini” a trupei Paraziţii

Primarul Sectorului 4 a fost pus de gazda emisiunii, Sebastian Zeichmann, să aleagă între BUG Mafia şi Paraziţii. Băluţă a afirmat că o să recite nişte versuri care îl inspiră, alegând piesa „Slalom printre cretini”, a celor de la Paraziţii.

„Într-o lume mică şi murdară, aşa cum o ştii / Proştii par concepuţi pe cale artificială / Că sunt mulţi ai dracu’ şi n-au nicio boală”, a recitat cu exactitate candidatul PSD la Primăria Capitalei.

În alătă ordine de idei, Daniel Băluţă susţine că menţinerea sectoarelor la nivelul Capitalei este necesară, având astfel o viziune diametral opusă faţă de cea a candidatului USR, Cătălin Drulă, care militează pentru desfiinţarea lor. „De unul singur nu este normal şi nici nu este raţional să conduci o comunitate atât de mare, cu atât de multe probleme, după cum se vede”, este de părere Daniel Băluţă.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
