Daniel Băluţă a recitat în direct versurile care îl inspiră: „Proştii par concepuţi pe cale artificială”. Video

Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei, a dezvăluit într-o emisiune de televiziune motivele care l-au determinat să intre în cursa electorală, dar şi care crede că sunt atuurile care îl avantajează faţă de ceilalţi competitori.
Daniel Băluţă consideră că sprijinul politic, arătat public de Cristian Popescu Piedone, este o recunoaştere a faptului a făcut o treabă bună în calitate de primar al Sectorului 4. Întrebat cum l-a convins pe Piedone să nu candideze pentru funcţia de primar general, astfel încât să nu divizeze electoratul de stânga, Băluţă a răspuns că nici nu a fost nevoie să discute despre asta cu fostul edil al Sectorului 4.
„Paradoxul este că nu l-am convins. Aflând că m-am înscris în această competiţie, am avut bucuria şi plăcerea – pe care poate în sufletul meu chiar o aşteptam – ca domnul Cristian Popescu Piedone să declare următorul lucru: că atunci când va intra în cabina de vot, va vota Daniel Băluţă. Şi e un lucru care îmi face foarte mare plăcere şi este o recunoaştere a faptului că am făcut o treabă bună în Sectorul 4″, a spus Daniel Băluţă în emisiunea „Insider Politic”, de la Prima TV.
Primarul Sectorului 4 a fost pus de gazda emisiunii, Sebastian Zeichmann, să aleagă între BUG Mafia şi Paraziţii. Băluţă a afirmat că o să recite nişte versuri care îl inspiră, alegând piesa „Slalom printre cretini”, a celor de la Paraziţii.
„Într-o lume mică şi murdară, aşa cum o ştii / Proştii par concepuţi pe cale artificială / Că sunt mulţi ai dracu’ şi n-au nicio boală”, a recitat cu exactitate candidatul PSD la Primăria Capitalei.
În alătă ordine de idei, Daniel Băluţă susţine că menţinerea sectoarelor la nivelul Capitalei este necesară, având astfel o viziune diametral opusă faţă de cea a candidatului USR, Cătălin Drulă, care militează pentru desfiinţarea lor. „De unul singur nu este normal şi nici nu este raţional să conduci o comunitate atât de mare, cu atât de multe probleme, după cum se vede”, este de părere Daniel Băluţă.