Daniel Băluță a votat pentru noul primar al Capitalei. „Orașul a fost dominat de ceartă, scandal și haos”

Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, s-a prezentat la urne pentru a-și exprima votul. Ce declarații a dat după ieșirea din secție
Codrina Menţel
07.12.2025 | 12:20
Daniel Baluta a votat pentru noul primar al Capitalei Orasul a fost dominat de cearta scandal si haos
Daniel Băluță și-a exercitat dreptul la vot. „Orașul a fost dominat de ceartă, scandal și haos”. Foto: hepta.ro
Canidatul PSD pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, s-a prezentat la secție pentru a-și exercita votul. Edilul are o atitudine relaxată și a venit însoțit de soția sa, cu zâmbetul pe buze. După ce a ieșit din secție, i-a îndemnat pe bucureșteni la vot și a afirmat că este timpul „ca rezultatele să fie cele care contează”.

„Bucureștiul a fost dominat de ceartă, scandal și haos”

Daniel Băluță și-a exprimat votul pentru alegerile la Primăria Capitalei. Și-a făcut apariția la secția de vot, iar mai apoi a dat câteva declarații. În primul rând, candidatul PSD le-a mulțumit bucureștenilor care l-au susținut în campania electorală și a afirmat că doar rezultatele vor fi cele care contează.

„A venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează. Banii europeni sunt cei care contează, metroul, spitalele, tramvaiul, unitățile de primiri urgențe, școlile, spitalelel, copiii. Toate lucrurile acestea sunt cele care contează, pentru că este vorba despre rezultate, dar mai presus de asta este vorba despre oameni.

Tot ceea ce facem si ce trebuie să se întâmple în acest oraș, dominat până astăzi de ceartă, scandal și haos, lucrurile acestea trebuie să înceteze și sunt convins că începând ne maine putem să ne apucăm să construim un oraș așa cum ni-l dorim”, a declarat Daniel Băluță.

Daniel Băluță vrea să continue proiectele pentru București

Daniel Băluță i-a îndemnat pe bucureșteni la vot, dar mai ales pe cei din Sectorul 4, acolo unde este edil. În acest context, el a spus că-și dorește să continue proiectele pentru București.

„Cetățenii știu, de fiecare dată, ceea ce este cel mai bine pentru ei. Nimic nu-i împiedică să-și exercite acest drept democratic”, a mai declarat Băluță. Cu toate că prezența la vot este una mică, el este convins de faptul că, până la urmă, vor veni mai mulți bucureșteni, cel mai important sondaj fiind cel de la sfârșitul zilei.

