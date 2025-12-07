Daniel Băluță, acuzații dure împotriva unui contracandidat. „Nedemocratic și ilegal”

ADVERTISEMENT

Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, lansează acuzații dure împotriva unui contracandidat. Edilul Sectorului 4 a afirmat că unul dintre aceștia s-ar fi declarat deja câștigătorul fotoliului de la primărie, gestul fiind considerat „ilegal”.

Daniel Băluță a transmis duminică, în ziua alegerilor locale pentru Primăria Capitalei, un mesaj în care vine cu acuzații dure. Acesta susține că un contracandidat de-al său s-ar fi declarat câștigător înainte de închiderea urnelor. Edilul Sectorului 4 a catalogat acest gest ca fiind unul „nedemocratic și ilegal”.

„Într-o competiție electorală trebuie să existe, înainte de toate, respect. Faptul că astăzi un candidat se declară câștigător și îndeamnă oamenii, în plin proces electoral, să creadă că alți candidați sunt irelevanți este nedemocratic și ilegal.

Îi îndemn pe bucureșteni să iasă la vot și să aleagă pe cine consideră că îi reprezintă cu adevărat. Asta înseamnă DEMOCRAȚIE! Iar competitorilor electorali le transmit doar atât: haideți să ne respectăm până la final și să respectăm voința oamenilor!”, se arată în postarea lui Daniel Băluță.

„Bucureștiul a fost dominat de ceartă, scandal și haos”

alături de soția sa, cu zâmbetul pe buze și cu o atitudine relaxată, după care a dat câteva declarații. Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei a declarat că , deoarece Bucureștiul a fost „dominat, până astăzi, de ceartă, scandal și haos”.

„A venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează. Banii europeni sunt cei care contează, metroul, spitalele, tramvaiul, unitățile de primiri urgențe, școlile, spitalele, copiii. Toate lucrurile acestea sunt cele care contează, pentru că este vorba despre rezultate, dar mai presus de asta este vorba despre oameni”, a declarat Daniel Băluță.