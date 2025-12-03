Daniel Băluță, anunț despre pasajul care va fluidiza traficul în Sectorul 4: ”În timp ce alții doar vorbesc, noi în ultimii 10 ani ne-am ocupat de lucrare”

ADVERTISEMENT

Lucrările avansează cu viteză majoră la pasajul Apărătorii Patriei. Acest anunț a fost făcut miercuri, 3 decembrie, de Daniel Băluță. Candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei a efectuat o vizită de lucru pe șantierul acestei construcții, proiect de infrastructură ce face parte din inelul median de circulație al Capitalei.

Daniel Băluță, despre pasajul Apărătorii Patriei: ”Unul dintre cele mai importante elemente pentru reducerea traficului în Capitală”

Conform datelor făcute publice de autorități, pasajul Apărătorii Patriei se află într-un stadiu avansat de execuție. Edilul de la Sectorul 4, Daniel Băluță, a anunțat că una dintre rampele de acces este deja gata. A doua este finalizată în proporție de 70%. Pasajul va avea trei intrări și o lungime de 860 de metri si va fi dat în folosință anul viitor.

Construcția din Sectorul 4 care se apropie cu pași uriași de finalizare face parte din inelul median. Pasajul va întregi acest inel median, pe zona de sud a Capitalei, alături de lucrări precum: lărgirea Șoselei Turnu Măgurele, a Străzii Caporal Luică, a Șoselei Berceni, de restructurare a străzii Ion Iriceanu și a Șoselei Olteniței și de construcția Pasajului Europa Unită.

. ”Este o zi specială din mai multe motive. O să încep cu cel eminamente practic, nu important, ci extrem de important pentru noi toți care trăim în București. Ne aflăm la al doilea pasaj pe care Sectorul 4 îl face: pasajul Apărătorii Patriei. Am spus că unul dintre cele mai importante elemente pentru reducerea traficului în Capitală este realizarea inelului median imediat.

În timp ce alții doar vorbesc, noi aici, în ultimii 10 ani, ne-am ocupat de asta. Am lărgit șoseaua Turnul Măgurele, am lărgit strada Caporal Luică, am lărgit șoseaua Berceni, am restructurat Iriceanul și șoseaua Olteniței. Am făcut primul pasaj, pasajul Europa Unită, și iată-ne la al doilea element, pasajul Apărătorii Patriei.

În acest mandat de doi ani și jumătate doar trebuie și este o garanție că cealaltă componentă a acestui inel median de aici, din Sectorul 4, și anume pasajul peste șoseaua Olteniței, va fi gata. Tot la fel cum este o promisiune și un angajament că punctul terminus, și anume șoseaua Petricani, va avea parte de pasajul peste Calea Ferată. Pentru că, după cum vedeți, experiența ne-a învățat, nu teoria, experiența ne-a învățat că termenul maxim în care realizăm un astfel de obiectiv de investiție este de maxim 2 ani.

Așa s-a întâmplat la Europa Unită, aici chiar o să fie cu 4 luni mai puțin. Pentru că, într-adevăr, la primăria Capitalei pentru 2 ani și jumătate trebuie să vină oameni care au experiență în astfel de lucrări și nu numai. Practic, o rampă este gata, cealaltă este în proporție de 70% gata. Avem o lungime a acestui pasaj de 860 de metri, avem 3 intrări. Este vorba despre o construcție specială, este un pod hobanat.

El vine și completează o altă verigă, nu importantă, ci foarte importantă de transport. Este vorba despre magistrala M2, care deja a fost prelungită cu stația de metroul Tudor Argezi și împreună cu Consiliul Județean Ilfov și cu Primăria Comuniei Berceni extindem magistrala M2 de metrou până în Comuna Berceni”, a spus Băluță.

Daniel Băluță anunță semnarea ordinului de începere a lucrărilor pentru magistrala M4 de metrou

Cu ocazia evenimentului de miercuri, primarul Sectorului 4, . Acesta a spus că joi, 4 decembrie, va fi semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru magistrala M4 de metrou, Gara de Nord – Gara Progresul.

”Cel mai important proiect de infrastructură al Bucureştiului, în următorii ani, este magistrala M4 de metrou. Am semnat deja contractul. Mâine (n.r. joi) semnăm ordinul de începere pentru magistrala M4 de metrou, Gara de Nord – Gara Progresul. 14 staţii de metrou – cea mai mare investiţie din România: 17 miliarde de lei”, a mai precizat edilul.