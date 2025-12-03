Daniel Băluță, atac dur la adresa lui Ciprian Ciucu: îl acuză că a făcut o înțelegere cu Anca Alexandrescu. „Încearcă un blat cu colega”

ADVERTISEMENT

Daniel Băluță face acuzații dure la adresa contracandidatului său, Ciprian Ciucu. Acesta a declarat că între el și Anca Alexandrescu există un „blat clar” și că au făcut o „înțelegere” înainte de campania electorală. Candidatul PSD susține că nu se teme de Ciucu.

Daniel Băluță, atac dur la adresa lui Ciprian Ciucu

Daniel Băluță, candidat PSD pentru Primăria Capitalei, a declarat că există un „blat clar” între Ciprian Ciucu (PNL) și candidata independentă Anca Alexandrescu, susținută de AUR.

„Eu cred că distinsul coleg de la PNL încearcă un blat cu colega”, a declarat Băluță pentru În același timp, el susține că acest lucru este evident din interacțiunile lor, prin faptul că „nu se atacă niciodată”, iar scopul candidatului PNL este de a câștiga funcția de primar „cu orice preț”.

„Toată această abordare și tot acest comportament pe care îl are face parte din strategia dânsului. Unul pe altul nu se atacă niciodată. Are blat cu doamna candidat…candidata independentă. Domnul coleg primar are un blat clar din punctul acesta de vedere”, a mai spus Daniel Băluță, pentru sursa menționată.

Ce relație a existat între Daniel Băluță, Cipiran Ciucu și Nicușor Dan

a declarat că nu se teme de contracandidatul său, , ci de „haosul din oraș”. De asemenea, el a dat detalii și despre relația pe care au avut-o atât el, cât și Ciucu, primarul Sectorului 6, cu președintele Nicușor Dan, atunci când era primarul Capitalei.

„Sunt doar doi ani și jumătate de mandat și trebuie un om care a dovedit. (…) Nu m-am menajat, față de competitorul meu am adus 5 miliare de euro, în România, în București, în sectorul 4. Diferența e de 20 de ori în spate. E o realitate. Am lucrat pentru toți bucureștenii (…) Cuvântul meu este o garanție. tot ceea ce am promis oamenilor din Sectorul 4 am respectat. Asta mă diferențiază de ceilalți candidați”, a mai spus Băluță.