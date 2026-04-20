Daniel Băluță, atac fără precedent la adresa lui Ciprian Ciucu: „Am văzut o faţă de torţionar. Chiar şi Nicuşor Dan a devenit indezirabil pentru liberali”

Cu doar o jumătate de oră înainte de votul decisiv din PSD, legat de ieşirea de la guvernare, Daniel Băluţă, liderul organizaţiei pe Bucureşti a social-democraţilor, a lansat un nou atac dur la adresa primarului liberal al Capitalei, Ciprian Ciucu. Băluţă îl acuză pe politicianul liberal că etichetează oamenii în buni şi răi în funcţie de preferinţele politice şi îi cere acestuia să înceteze retorica agresivă.

Daniel Băluţă spune că preşedintele Nicuşor Dan a devenit indezirabil pentru liberali

Daniel Băluţă spune că a descoperit o faţă nouă a primarului general Ciprian Ciucu şi îi reproşează acestuia că şi-a pierdut imparţialitatea şi a ajuns să-i stigmatizeze pe susţinătorii PSD. „Astăzi am văzut o nouă față a primarului Ciucu, care ridică semne serioase de întrebare, una de torționar. O atitudine care nu mai are nimic de-a face cu echilibrul sau dialogul, ci mai degrabă cu etichetarea și împărțirea oamenilor în ‘buni’ și ‘răi’, în funcție de simpatiile lor politice. Un primar care ar trebui să fie al tuturor bucureștenilor ajunge, din păcate, să îi stigmatizeze pe români doar pentru că aceștia sunt „, este mesajul transmis de Daniel Băluţă.

Preşedintele PSD Bucureşti consideră că inclusiv preşedintele Nicuşor Dan a fost atras în acest vârtej al criticilor liberalilor. „Chiar și președintele Nicușor Dan pare să fi devenit indezirabil în acest context, doar pentru că încearcă să rămână echilibrat și refuză să intre în jocuri de culise sau în conflicte sterile. În loc să fie apreciată moderația, aceasta este tratată ca o slăbiciune a șefului statului”, consideră Daniel Băluţă. Remarca sa vine după ce Ciprian Ciucu i-a reproşat şefului statului că se coordonează mai bine cu PSD şi că nu a făcut nimic pentru a opri criza politică.

„Pentru numele lui Dumnezeu, opriți ura! Suntem cu toții români!”

Mai mult, primarul Sectorului 4 îl compară pe edilul liberal cu Tomas de Torquemada, celebrul inchizitor al Evului Mediu, însă Ciucu îşi îndreaptă săgeţile împotriva adversarilor premierului. „Ca un veritabil urmaș al lui Torquemada, inchizitorul spaniol, tună și fulgeră la adresa oricui nu îl divinizează pe Ilie Bolojan”, a mai spus social-democratul.

În acelaşi timp, şi atacurile la adresa celor care au alte preferinţe politice, considerând că asta nu face decât decât să adâncească ura dintre români.

„Retorica agresivă, tonul ridicat și atacurile constante la adresa celor care nu se aliniază unei anumite direcții nu fac decât să adâncească ura. Nu este normal ca orice voce diferită să fie redusă la tăcere sau ridiculizată. Nu este normal ca admirația față de un lider să devină criteriu de acceptare în spațiul public. Pentru numele lui Dumnezeu, opriți ura! Suntem cu toții români! Gata!”, şi-a încheiat Daniel Băluţă mesajul.