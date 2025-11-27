Daniel Băluţă atacă problema parcărilor: Tarife diferenţiate și preţuri foarte ieftine pentru zonele de intrare în oraş

ADVERTISEMENT

Problema parcărilor macină zi de zi nervii bucureştenilor şi chiar s-a amplificat în ultimii ani, direct proporţional cu creşterea traficului. Subiectul este prioritar pe agenda lui Daniel Băluţă, care le promite bucureştenilor că, dacă va câştiga alegerile din 7 decembrie, va creşte calitatea vieţii în Capitală şi va scădea costul vieţii de zi cu zi.

Daniel Băluţă: „Peste 30% dintre locuitorii din Bucureşti-Ilfov nu beneficiază de creşterea economică a regiunii”

Daniel Băluţă a constatat că bucureştenii au foarte multe nemulţumiri şi frustrări. Unele sunt legate de faptul că deşi produsul intern brut al regiunii Bucureşti-Ilfov a crescut semnificativ această bogăţie nu este uniform distribuită.

„Sunt mai mult de 30% dintre românii din această parte care nu beneficiază de această creștere economică și e normal să fie nemulțumiți, e normal să fie frustrați. Asta trebuie să se schimbe”, consideră Băluţă.

Daniel Băluţă: „La periferia Capitalei parcarea ar trebui să fie aproape gratis”

Una dintre problemele cotidiene ale bucureştenilor este cea a parcărilor, iar într-un interviu acordat , candidatul PSD la Primăria Generală a fost întrebat şi care ar fi preţul corect pentru ora de parcare în Capitală.

„Depinde de zonă. În unele locuri, sigur, , în alte locuri ar trebui să fie un leu, în alte locuri trei lei, în altele cinci. Tariful trebuie diferențiat funcție de fluxul de mașini pe care-l avem și de scopul pe care îl avem. Pentru că, de exemplu, la periferia Capitalei ar trebui să fie foarte ieftin locul de parcare, aproape gratis. De ce spun asta? Pentru că avem nevoie ca un număr cât mai mare de mașini să rămână la intrarea în oraș pentru ca oamenii să folosească mijloacele de transport în comun. Și pentru asta trebuie să avem și bilete ieftine și să avem și locuri de parcare cât mai ieftine”, a răspuns actualul edil al Sectorului 4.

De asemenea, pentru maşinile neînmatriculate în Bucureşti, spunând că are de gând să le ceară opinia bucureştenilor în legătură cu acest aspect. „Este o decizie pe care bucureștenii trebuie să o ia și cu certitudine aș realiza cel puțin o consultare, dacă nu un referendum”, a spus Daniel Băluţă.