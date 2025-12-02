Cine este, de fapt, Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Reușite, controverse și planul pentru București

ADVERTISEMENT

Daniel Băluță, edilul Sectorului 4, este candidatul PSD la Primăria Capitalei la alegerile locale din 2025. În prezent, acesta se numără printre favoriții cursei electorale, așa cum arată cele mai recente sondaje pentru alegerile din București 2025.

Cine e Daniel Băluță, cum a devenit speranța PSD-ului pe București

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la alegerile locale din 2025 pentru Primăria Capitalei, are 48 de ani și este unul dintre cei mai influenți edili din București. De profesie medic stomatolog, Daniel Băluță și-a început cariera politică în 2012. În următoarele rânduri veți afla profilul candidatului PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță.

Actualul edil al Sectorului 4 s-a născut la data de 14 ianuarie 1977 în București, este căsătorit și are o fiică de 17 ani. Deși la liceu a urmat profilul Matematică-Informatică, Daniel Băluța s-a reorientat și a ales o carieră de medic. În 2001 a devenit absolvent al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Capitală, specializarea Stomatologie.

Câțiva ani mai târziu, cariera lui Daniel Băluță avea să ia o întorsătură radicală, orientându-se către scena politică din România și devenind speranța social-democraților pe București.

„Ca medic, am învățat că înainte de a trata trebuie să înțelegi. Orașele, la fel ca oamenii, pot fi vindecate, dacă le asculți, le îngrijești și le oferi soluții reale”, se arată pe site-ul primarului Sectorului 4.

Ce îl diferențiază pe Daniel Băluță de ceilalți candidați la Primăria Capitalei

Față de majoritatea celorlalți se diferențiază prin experiența administrativă, dar și prin rezultatele obținute în funcția de edil al Sectorului 4, demonstrând că poate gestiona bugete și investiții.

Pe parcursul mandatului la Primăria Sectorului 4, acesta a reușit să atragă fonduri europene în valoare de 5 miliarde de euro pentru investiții. Totodată, edilul Sectorului 4 a dovedit că are viziune pentru dezvoltarea urbană prin proiectele pe care le-a propus de-a lungul anilor. Pe lângă toate acestea, Daniel Băluță este susținut de PSD, cel mai mare partid politic din România.

Cariera politică a lui Daniel Băluță

Daniel Băluță a decis în anul 2012 să intre în administrație, fiind ales consilier local în Sectorul 4, iar câțiva ani mai târziu a ajuns să conducă acest sector. Așa cum precizam, 2012 a fost anul în care medicul stomatolog Băluță avea să facă primul pas spre o carieră politică.

Un an mai târziu, în iulie 2013 a devenit viceprimar al Sectorului 4. După tragedia de la Colectiv din octombrie 2015 și demisia fostului primar al acestui sector, Cristian Popescu Piedone, Daniel Băluță a preluat interimatul conducerii Primăriei. La alegerile din 2016 a înregistrat o victorie remarcabilă, fiind ales în funcția de edil al Sectorului 4 pentru prima dată.

Cum a câștigat Băluță alegerile în sectorul 4

Alegerile locale din 2016 au reprezentat un moment important în cariera politică a social-democratului. Primăria Sectorului 4 a fost câștigată de Daniel Băluță, susținut la vremea respectivă de alianța PSD-UNPR, cu 39,3% din voturi în fața principalului său contracandidat Răzvan Sava (PNL).

A fost reales în 2020, obținând peste 57% din voturi și reușind să o învingă pe Simona Elena Spătaru, susținută de PNL – USR PLUS. Bucureștenii din Sectorul 4 s-au arătat mulțumiți de activitatea primarului Băluță, astfel că în 2024 s-a impus din nou. El a obținut peste 60% din voturi, fiind la o distanță remarcabilă de candidatul de pe locul 2, Paul Ene (Alianța Dreapta Unită), care a obținut 19,20% din voturi.

Ce spune presa despre Băluță: de la modernizări la controverse

În cei aproape 10 ani de când este primar, Daniel Băluță a reușit să transforme Sectorul 4 datorită proiectelor pe care le-a implementat. Așa cum declara presei în octombrie 2024, la depunerea jurământului pentru al treilea mandat, Sectorul 4 a devenit „campionul investițiilor publice din București”.

Daniel Băluța spunea, la momentul respectiv, că a reușit să modernizeze și să transforme „cel mai sărac sector al Capitalei în motorul dezvoltării în București”. Modernizarea a fost posibilă prin atragerea fondurilor europene și creșterea bugetului local de la 115 milioane de euro în 2016 la peste 700 de milioane în 2024.

Pe de altă parte, numele lui Daniel Băluță a apărut în mai multe anchete jurnalistice, de-a lungul timpului, stârnind o mulțime de controverse. El a fost acuzat că ar avea legături cu anumite clanuri interlope.

Poziția primarului a fost fermă privind acest subiect, respingând acuzațiile. Un alt scandal a implicat refacerea Planșeului de la Piața Unirii, având dispute pe această temă cu președintele Nicușor Dan, care la vremea respectivă era primarul general al Capitalei.

Proiectele mari realizate în Sectorul 4 în mandatul lui Băluță

În cei 10 ani de când a ajuns primarul Sectorului 4, Daniel Băluță a punctat mai multe realizări importante. Vorbim despre proiecte de infrastructură, noi locuri de parcare, spații verzi, parcuri, reabilitarea a circa 600 de blocuri, consolidarea școlilor, liceelor și grădinițelor, dar și investiții în sectorul sanitar.

Printre cele mai mari proiecte realizate în Sectorul 4 se numără:

Deschiderea stației de metrou „Tudor Arghezi” în 2023, fiind singura construită până acum de o autoritate locală. Odată cu acest proiect, o parcare aferentă noii stații de metrou a fost construită, bucureștenii având 350 de locuri de parcare în zona respectivă;

Inaugurarea noii artere rutiere, „Europa Unită”, construită în doar patru luni. Deschiderea a avut loc în noiembrie 2025, iar strada face legătura între Șoseaua Berceni și Strada Emil Racoviță;

Clinica de Stomatologie și noua unitate UPU din cadrul Spitalului „Bagdasar-Arseni”;

Construirea unității de pompieri Perșani, prima din ultimii 30 de ani din Capitală;

Inaugurarea Patinoarului Berceni Arena, primul din ultimii 70 de ani;

Parcul „Tudor Arghezi” de peste 27.000 de mp.

Ce proiecte promite pentru întreaga Capitală dacă va fi ales primar

Daniel Băluță promite că va continua proiectele deja începute și va dezvolta toate sectoarele Capitalei dacă va fi ales primar. Acesta vrea să continue modernizările, iar calitatea vieții cetățenilor să crească. În același timp, Daniel Băluță spune că este nevoie de o scădere a costului vieții pentru bucureșteni.

Social-democratul își propune să rezolve cele mai arzătoare probleme ale municipiului și să continue dezvoltarea infrastructurii. Printre „prin corelarea lucrărilor la nivel de Capitală și sectoare”, reabilitarea podurilor, pasajelor și străzilor, dezvoltarea unei rețele integrate de transport public.

O atenție deosebită trebuie acordată și sistemului de termoficare, potrivit candidatului la Primăria Capitalei. Daniel Băluță afirmă că aceasta reprezintă „una dintre cele mai mari urgențe publice și o prioritate de siguranță urbană.”

Un alt proiect la care Daniel Băluță vrea să lucreze este cel al digitalizării în administrație. De asemenea, edilul Sectorului 4 promite că va elabora programe de incluziune și sprijin social. Întregul plan al lui Daniel Băluță pentru Capitală poate fi văzut .

Critici și controverse: ce i se reproșează lui Daniel Băluță

Așa cum menționam, unul dintre cele mai răsunătoare scandaluri în care a fost implicat a fost chiar cel cu Primăria Capitalei. Nicușor Dan îl acuza în octombrie 2024 că șantierul pentru refacerea Planșeului Pieței Unirii a fost deschis ilegal.

Liderul statului, care la momentul respectiv deținea funcția de primar al Municipiului București, spunea că terenul aparține Primăriei Capitalei, iar instituția condusă de Daniel Băluță nu deține autorizația necesară pentru a da startul lucrărilor.

Alte acuzații aduse candidatului la Primăria Capitalei, însă neconfirmate de justiție, au legătură cu anumite conexiuni pe care le-ar fi avut cu grupări, precum Clanul Sportivilor. De asemenea, de-a lungul timpului au existat controverse după ce anchetele jurnaliștilor și oamenilor legii au arătat că oameni din administrația sa ar avea legături cu astfel de grupări.

Într-un interviu pentru , în noiembrie 2025, Daniel Băluță a fost întrebat câtă corupție există în Primăria Sectorului 4, moment în care a precizat că justiția a intervenit când a considerat necesar.

„Este foarte important să ne raportăm în primul rând la realitate. Realitatea este că am avut astfel de oameni care au lucrat la Sectorul 4. Justiția a acționat atunci când a considerat că este cazul. În momentul în care a existat o decizie fermă și definitivă nu doar că nu am intervenit, dar am acționat în consecință. Lucrurile acum, când le măsurăm la final, sunt impecabile.

Nu am avut situații deosebite în acești 10 ani de când sunt primarul Sectorului 4, iar măsurile pe care le-am luat sunt o dovadă a respectului pe care eu îl am față de lege și respectului pe care majoritatea covârșitoare a colegilor mei îl au”, declara Daniel Băluță.