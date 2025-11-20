Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei: ”Cel mai important susținător al meu este fiica mea, Alexandra”. Propunere pentru ceilalți contracandidați

ADVERTISEMENT

Într-o declarație făcută joi, 20 noiembrie, cu ceva mai mult de două săptămâni până la scrutinul care va da viitorul primar general al Capitalei, candidatul PSD, Daniel Băluță, a dezvăluit care este persoana cea mai importantă pentru el în perspectiva alegerilor de pe 7 decembrie.

Daniel Băluță, înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei: ”Cel mai important susținător al meu este fiica mea, Alexandra”

Daniel Băluță, edilul de la Sectorul 4 și candidatul social-democraților la Primăria Generală a Capitalei, a declarat, joi, că cel mai important susținător al său în campania electorală este fiica sa, Alexandra. Într-un moment emoționant, acesta spune că ea îi dă ”o forță și o energie ieșite din comun”.

Întrebat în cursul acestei zile, la o conferință de presă, despre persoanele care îl susțin în cursa electorală, în contextul în care fiecare dintre ceilalți contracandidați este susținut de cineva, : ”În spatele meu s-a poziționat, cum ați văzut ieri, cel mai important susținător al meu, fata mea, Alexandra, ceea ce îmi dă o forță și o energie ieșită din comun”.

Candidatul PSD propune un referedum pentru ceilalți contracandidați: ”Să-i întrebăm pe cetățenii Sectorului 4 dacă e bine sau nu ce s-a întâmplat”

În ieșirea sa publică de joi, și că toți candidații pornesc ”cu șanse egale” în competiție. Apoi, candidatul PSD le-a transmis contracandidaților săi cu șanse, e vorba de Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu, o propunere legată de Sectorul 4.

Mai exact, Daniel Băluță le cere, dacă vor, organizarea unui referendum prin care locuitorii sectorului să fie consultați cu privire la ceea ce ”s-a întâmplat” acolo în ultimii ani. ”După cum ați văzut, îmi respect adversarii politici, suntem niște competitori care plecăm cu șanse egale, chiar dacă am văzut o preocupare vie atât a domnului Drulă, cât și a domnului Ciucu, cât și a doamnei Alexandrescu, în legătură cu problematica Sectorului 4.

Profit de această ocazie să le propun să facem un referendum să îi întrebăm pe cetățenii Sectorului 4 dacă e bine sau nu e bine sau nu e bine ce s-a întâmplat, dar depășind acest aspect, cred ca avem toți candidații șanse egale. Nu cred că vreunul dintre noi are vreun avantaj și cred în echidistanța tuturor instituțiilor statului sau reprezentanților lor vizavi de tratamentul lor. Nu cred că este cineva favorizat în această competiție”, a afirmat primarul Sectorului 4.