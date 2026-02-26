News

Daniel Băluţă cere intervenţia de urgenţă pentru asfaltarea străzilor Capitalei. „Bucureştiul arată ca după război”

Daniel Băluță propune un mecanism de intervenție coordonată între cele șapte primării, pentru refacerea rapidă a carosabilului afectat după ninsorile din ultimele săptămâni.
Daniel Spătaru
26.02.2026 | 17:34
Daniel Baluta cere interventia de urgenta pentru asfaltarea strazilor Capitalei Bucurestiul arata ca dupa razboi
Daniel Băluță cere mobilizarea comună a sectoarelor pentru repararea de urgență a străzilor degradate din București Foto: colaj Fanatik
Străzile Bucureştiului s-au umplut de gropi după ninsorile căzute în ultimele săptămâni, iar pentru şoferi este o adevărată provocare să-şi păstreze maşinile intacte după slalomul pe care sunt obligaţi să-l facă printre cratele din carosabil. Daniel Băluţă face apel la ceilalţi primari de sector, cerând o implicare comună pentru rezolvarea acestei probleme.

Daniel Băluţă: „În multe zone ale Bucureştiului riști să îți rupi mașina”

Primarul Sectorului 4 spune că va iniţia un proiect de hotărâre menit să accelereze lucrările de reparații la nivelul întregii Capitale și care să le permită tuturor celor șapte primării din București să intervină coordonat, simultan și integrat pentru refacerea de urgență a covorului asfaltic de pe străzile și bulevardele aflate în administrarea Primăriei Generale. Proiectul de hotărâre ar urma să fie prezentat votului consilierilor în şedinţa extraordinară din 10 martie, convocată deja de PSD şi PUSL.

„Este nevoie de intervenția noastră urgentă, coordonată și fermă, a tuturor, pentru că, din păcate, Bucureștiul arată ca după război. Este plin de gropi, carosabilul este grav afectat, iar în multe zone riști efectiv să îți rupi mașina circulând pe străzile Capitalei. Nu mai vorbim doar despre disconfort, ci despre siguranța oamenilor. Tocmai de aceea inițiem acest proiect de hotărâre, care să permită tuturor primăriilor de sector să intervină simultan și integrat pentru refacerea rapidă a covorului asfaltic, inclusiv pe străzile care se află acum în administrarea Primăriei Capitalei”, este semnalul de alarmă tras de Daniel Băluţă.

Pe străzile din Sectorul 4 reparaţiile vor începe săptămâna viitoare

Preşedintele PSD Sector 4 consideră că bucureştenii au nevoi de străzi sigure, nu de un oraş care arată abandonat. „Cu toții suntem responsabili în fața oamenilor, lucrăm pentru oameni și consider că barierele administrative trebuie depășite în interesul orașului, întrucât fiecare cetățean al Bucureștiului se așteaptă ca problemele să fie rezolvate, indiferent de persoana sau de instituția care face acest lucru”, a mai spus Băluţă.

În Sectorul 4, pe străzile pe care primăria le are în administrare, programul de reparaţii va debuta la începutul lunii martie, dacă şi vremea va permite acest lucru. „Între timp, echipele noastre au fost în teren, au identificat gropile şi le-au prioritizat, pentru a interveni acolo unde urgenţa este mai mare”, a adăugat primarul de sector.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
