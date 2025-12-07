Daniel Băluță, clasat pe locul 3, își recunoaște înfrângerea la alegerile din Capitală. Reacția lui Sorin Grindeanu

ADVERTISEMENT

Duminică, cu câteva minute rămase până la miezul nopții, Daniel Băluță a transmis un scurt mesaj pe pagina sa de Facebook în care își recunoaște înfrângerea la alegerile din Capitală. Promisiunile acestuia pentru locuitorii din Sectorul 4, acolo unde își va continua munca de primar.

În seara alegerilor din București, după ce s-au centralizat peste 99% din procese verbale, candidatul PSD Daniel Băluță și-a recunoscut cu fair-play înfrângerea în alegerile pentru Primăria Capitalei.

(20,5%), în urma candidatei Anca Alexandrescu (susținută de partidul AUR) – 128.148 de voturi (21,94%), și candidatului de pe primul loc, Ciprian Ciucu (PNL) 211.357 de voturi (36,18%).

”Mulțumesc tuturor celor care m-ați sprijinit în ultimele săptămâni și mi-ați acordat încrederea voastră! Rămânem împreună și continuăm să muncim pentru Sectorul 4 și pentru întregul București”, a scris Daniel Băluță pe platforma de socializare.

Reacția lui Sorin Grindeanu după eșecul lui Daniel Băluță în București: ”Îl felicit pe Ciprian Ciucu pentru victoria de la București”

Imediat după postarea lui Băluță, de la sediul PSD a venit și o reacție de la șeful partidului. Sorin Grindeanu a transmis felicitări noului primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Nu l-a uitat nici pe .

”Legat de rezultate, dați-mi voie să-l felicit pe Marcel Ciolacu pentru rezultatul de 52%, care arată că PSD continuă să conducă în fiefurile sale tradiționale. Îl felicit și pe Ciprian Ciucu pentru victoria de la București, precum și pe Daniel Băluță pentru campania corectă dusă. În Capitală avem nevoie de soluții de modernizare, iar Ciucu este, în mod evident, noul primar general. Îi urez succes”, a declarat Sorin Grindeanu.

Într-o notă de optimism, acesta a remarcat faptul că PSD a câştigat alegerile de duminică în majoritatea localităţilor unde acestea s-au organizat. Din 14 locuri unde s-au organizat alegeri locale parțiale pe 7 decembrie 2025, Grindeanu a remarcat că PSD a câștigat 12, iar PNL 2.