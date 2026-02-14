News

Daniel Băluţă contestă măsurile lui Ilie Bolojan. „Oricine poate face reformă tăind. Asta nu-i reformă”

Daniel Băluţă îl critică pe Ilie Bolojan că nu ascultă vocea oamenilor și tergiversează pachetul de relansare propus de PSD, în timp ce aplică măsuri de austeritate care generează "tensiune și nervozitate".
Daniel Spătaru
14.02.2026 | 19:40
Daniel Baluta contesta masurile lui Ilie Bolojan Oricine poate face reforma taind Asta nui reforma
Daniel Băluţă spune că măsurile luate de Ilie Bolojan generează tensiuni şi nervozitate în societate Foto: Inquam / Octav Ganea
Daniel Băluţă este de părere dacă Ilie Bolojan nu ascultă vocea oamenilor ar trebui să plece din funcţia de prim-ministru. Primarul sectorului 4 consideră că actualul executiv a luat prea multe măsuri de austeritate şi este nevoie urgentă de soluţii care să ajute populaţia.

„Realitatea pe care o vedem e crudă şi tristă”

Daniel Băluţă critică dur guvernul Bolojan şi consideră că datele oficiale ale INS, care confirmă intrarea României în recesiune tehnică, ar trebui să să fie un semnal că premierul ar trebui să înceapă să ia măsuri de sprijinire a populaţiei.

„Nu putem să avem și inflație de 10%, nu putem să creștem și taxele și impozitele locale, nu putem să creștem TVA, nu putem să creștem impozitul pe venit, impozitul pe dividente, toate lucrurile acestea odată. În mod real avem un declin al puterii de cumpărare și al bunăstării românilor cu cel puțin 30% și datele pe care dumneavoastră și cu mine le putem accesa sunt prezente la INS. Asta este o realitate crudă și tristă pe care o vedem”, a spus Daniel Băluţă, într-un interviu pentru HotNews.

„Nu cred că e român care să vadă măcar o singură măsură care să genereze perspectivă”

Primarul Sectorului 4 spune că, spre deosebire de PSD, şeful guvernului nu este conectat la problemele societăţii. „Are o abordare extrem de autocrată, autoritară, iar din păcate rezultatele pe care le vedem sunt acestea, extrem de multă tensiune, extrem de multă nervozitate”, a mai spus Băluţă despre Bolojan.

Mai mult, liderul PSD nu cataloghează drept reforme măsurile economice puse în aplicare de executiv. „Nu vedem niciun fel de măsură economică, pentru că și eu, și dumneavoastră putem să facem reformă tăiind. Asta nu-i reformă. Orice activitate și acțiune de genul acesta trebuie dublată de o măsură menită să genereze perspectivă.

Nu cred că există un român care să vadă din partea domnului Bolojan o singură măsură menită să genereze perspectivă. Mai mult decât atât. Pachetul de măsuri de relansare, care nu presupun cheltuieli bugetare pe care l-a propus PSD-ul, după cum vedeți este tergiversat”, a mai declarat Daniel Băluţă în interviu.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
