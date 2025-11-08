News

Daniel Băluţă, declaraţie surprinzătoare: „Eu sunt singurul candidat antisistem!”

Daniel Băluţă susţine că realizările sale concrete - metrou, spitale, staţie de pompieri - îl diferenţiază de ceilalţi candidaţi pentru funcţia de primar general al Capitalei.
Daniel Spătaru
08.11.2025 | 19:19
Daniel Băluţă consideră că realizările sale ca primar al Sectorului 4 sunt o dovadă că a reuşit să spargă barierele Foto: Facebook
Daniel Băluță a făcut sâmbătă o declarație surprinzătoare, declarându-se singurul candidat „antisistem”, dintre cei înscrişi în cursă la alegerile pentru funcţia de primar al Bucureştiului. Candidatul PSD a spus în cadrul emisiunii „Insider Politic”, de la Prima TV, că realizările sale administrative îl diferenţiază net de ceilalţi competitori.

Daniel Băluţă: „Sunt singurul care am reușit să fac metrou, spitale, stație de pompieri”

Daniel Băluţă a ţinut să sublnieze că nu îşi doreşte o carieră la vârful politicii, fie că vorbim aici funcţia de preşedinte al PSD sau de preşedinte al României. Actualul edil al Sectorului 4 este interesat cu precădere de chestiunile administrative, în detrimentul chestiunilor pur politice.

„Vă spun ceva foarte important despre mine. Dintre toți candidații, eu sunt singurul candidat antisistem. Sunt singurul care am reușit să depășesc barierele, care am reușit să fac metrou, spitale, stație de pompieri”, a spus Daniel Băluţă, în dialogul cu Sebastian Zeichmann.

El a subliniat că succesul unor astfel de investiţii majore s-a datorat spiritului de colaborare cu diferite instituţii şi autorităţi. El a reamintit şi faptul că în trecut s-a autodefinit drept „cel mai de dreapta primar de stânga”, etichetă care a stârnit numeroase reacţii la vremea respectivă.

Daniel Băluţă, despre Nicuşor Dan: „Relaţia pe care am avut-o cu el a fost una pragmatică”

„Știți doar, în trecut m-am prezentat ca fiind cel mai de dreapta primar de stânga. Acum, când verbal, mulți dintre candidați se declară antisistem, adevărul este ca de fapt, singurul candidat care a dovedit că este antisistem sunt eu!”, a concluzionat Daniel Băluţă.

În cadrul aceleiaşi emisiuni, candidatul PSD la Primăria Capitalei a fost întrebat dacă îl poate învinge pe Cătălin Drulă, candidatul USR care are parte de sprijinul preşedintelui Nicuşor Dan. „Eu mă simt la fel de susţinut ca oricare candidat pro-european şi pro-atlantic în această competiţie”, a răspuns Daniel Băluţă. „În ceea ce mă priveşte, relaţia pe care am avut-o cu primarul Nicuşor Dan a fost una pragmatică, onestă, de susţinere a proiectelor, nu l-am văzut niciodată pe Nicuşor Dan să spună ‘Nu facem lucrul ăsta pentru că tu eşti PSD-ist, sau pentru că tu eşti USR-ist sau…’ Nu există aşa ceva!”, a mai spus actualul primar al Sectorului 4.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
