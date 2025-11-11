Daniel Băluță, despre cele 7 angajamente pentru bucureșteni. „Nu promisiuni, ci un contract moral. Le cer oamenilor să mă judece”

ADVERTISEMENT

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei, a anunțat care sunt cele șapte angajamente asumate în fața bucureștenilor. Edilul și-a lansat programul pentru Capitală, punctând că propune cetățenilor „un contract moral”, nu promisiuni.

Daniel Băluță își asumă 7 angajamente în fața bucureștenilor

Candidatul PSD la Primăria Municipiului București promite să pună cetățenii înaintea politicii, să construiască proiecte pe termen lung și să obțină încrederea oamenilor prin rezultatele sale. Acestea sunt doar câteva dintre angajamentele prezentate de Daniel Băluță în programul său pentru Capitală.

„Șapte angajamente pe care mi le asum și pe care le regăsiți în programul meu pentru București, ce poate fi accesat aici: !

Nu promisiuni, ci un contract moral pe care îl propun oamenilor. Le cer să mă judece! După ce se vede, după ce se simte, după ce rămâne în urma noastră.

Așadar:

1. Îmi asum orașul, nu îl acuz.

2. Tratez urgențele.

3. Pun oamenii înaintea politicii.

4. Construiesc pentru viitor, nu pentru aplauze.

5. Fac din administrație o fereastră, nu un zid.

6. Redau orașul oamenilor.

7. Nu cer încredere, muncesc pentru ea”, a transmis candidatul PSD la Primăria Capitalei, luni, într-un mesaj postat pe Facebook.

Daniel Băluță, pe primul loc în preferințele votanților, potrivit unui sondaj PSD

În programul pentru București, și realizări din funcția de primar al Sectorului 4. Printre acestea se numără prima stație de metrou construită de o primărie din România, ridicarea spitalului stomatologic și a secției UPU, dar și reabilitarea a sute de blocuri și unități de învățământ.

Potrivit unui sondaj de opinie realizat la în preferințele bucureștenilor pentru funcția de primar al Capitalei. „Am prezentat un sondaj de opinie, așa cum bine știți, care ne arată că Daniel Băluță este pe primul loc în acest moment.

Asta ne face optimiști, dar asta nu înseamnă că Daniel nu-și va continua această campanie. Să vorbească despre administrație, nu despre politică, să își prezinte realizările, fără atacuri politice, pentru că asta îi interesează pe bucureșteni”, anunța președintele PSD, Sorin Grindeanu.