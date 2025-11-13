Daniel Băluţă, despre construcţia unui aeroport în sudul Bucureştiului: “Poate fi mai mare decât Otopeniul!”

ADVERTISEMENT

Construcţia unui aeroport în sudul Capitalei este o urgenţă pentru primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă. Candidatul PSD pentru funcţia de primar general a explicat la FANATIK EXCLUSIV avantajele care derivă dintr-o astfel de investiţie.

Aeroportul din sudul Bucureştiului se adresează şi unei părţi din Bulgaria

Aeroportul Bucureşti-Sud este un „must-have” pentru Daniel Băluţă. Proiectul a depăşit faza de prefezabilitate, după cum a explicat primarul. „Împreună cu Consiliul Județean Giurgiu, după ce am făcut studiul de oportunitate și studiul de prefezabilitate, căutăm un investitor cu care să facem un aeroport în parteneriat public privat”, a spus Daniel Băluţă, în discuţia cu Horia Ivanovici.

El a dezvăluit că Bucureşti-Sud ar putea deveni chiar mai mare Aeroportul Internaţional „Henri Coandă”, din nordul Capitalei, de el urmând să beneficieze inclusiv o parte din populaţia Bulgariei. „În studiul de oportunitate există trei faze de dezvoltare. Pe măsură ce fluxul de pasageri creşte, în aceeaşi măsură se dezvoltă şi aeroportul, devenind mai mare. Poate deveni mai mare decât Otopeniul! Este un aeroport care are trei componente: una de transport pasageri, una de transport cargo, dar şi o componentă militară. El nu se adresează numai Bucureştiului, ci şi zonei de sud a României, incluzând şi o parte din zona Plevna, Bulgaria”, a explicat candidatul PSD la Primăria Capitalei.

„Prin construcţia unui astfel de aeroport oraşul se echilibrează”

ar echilibra fluxul investiţional în Capitală, ajutând astfel la dezvoltarea zonei de sud. Amplasat în comuna Adunaţii-Copceni, la doar 24 km de Bucureşti, noul aeroport are potenţialul de a deveni un hub important pentru zona de sud a României. „De ce este necesar acest aeroport? V-am spus încă de la început că oraşul acesta are un decalaj de dezvoltare. Este o modalitate prin care zona de sud poate să se dezvolte fundamental. Bucureştiul reprezintă o speranţă şi pentru cei de lângă, pentru că în Bucureşti lucrează nu numai bucureşteni, lucrează şi oameni din Giurgiu, din Ilfov. Gândiţi-vă la locurile de muncă bine plătite pe care le poate genera, la dezvoltarea macro”, a mai afirmat Băluţă.

„Prin construcţia unui astfel de aeroport oraşul se echilibrează. Era conceptul de „city in city”, oraşul de 15 minute, un oraş în care găseşti absolut orice facilitate nu mai departe de 15 minute. Evident, pentru partea asta de sud, lipsa investiţiilor şi-a spus cuvântul”, a completat el.

că ideea construcţiei unui aeroport în sudul Bucureştiul este veche de peste 50 de ani, în documentaţia pe care a căutat-o la Ministerul Transporturilor constatând că încă din 1973 oamenii se gândeau la această oportunitate. El consideră că aeroportul Bucureşti-Sud este acum o necesitate, iar o astfel de investiţie ar aduce beneficii uriaşe pe termen lung.

„Este normal ca acest oraş să se dezvolte. Suntem prea mulţi pentru o suprafaţă atât de mică. Cred că viziunea mă diferenţiază fundamental de ceilalţi contracandidaţi. Nu mă uit doar la ţevile sau la cablurile pe care trebuie să le schimbăm. Ele reprezintă nişte urgenţe urbane, nici n-are rost să vorbim despre chestiunea asta, pentru că trebuie să o facem de îndată. Dar atunci când vorbim despre Bucureşti şi bucureşteni şi despre România, în general, trebuie să avem o perspectivă de dezvoltare şi o viziune pe termen mediu şi lung”, a mai spus Daniel Băluţă, la FANATIK EXCLUSIV.

