Daniel Băluţă, despre investiţiile în educaţie: „Ce vedeţi în Sectorul 4 vreau să se întâmple în toată Capitala”

Investiția în educație și infrastructura educațională a fost una dintre prioritățile lui Daniel Băluță de când a preluat funcția de primar al Sectorului 4 și rămâne o direcţie pe care edilul vrea să o extindă la nivelul întregii Capitale.

„Cel mai frumos liceu din România”, modernizat complet în Sectorul 4

Daniel Băluță a fost zilele acestea la Liceul „Ştefan Demetrescu”, pe care îl consideră cel mai frumos din România. În mandatul său liceul a fost reabilitat din fonduri europene, iar edilul spune că acum acesta dispune de „cel mai frumos campus educaţional”. Pentru a-şi demonstra afirmaţia, Băluţă a făcut un tur video al liceului, postând clipul pe pagina sa de Facebook. „Ne-am inspirat din filmele americane cu aceste dulapuri. Ne inspiră să schimbăm lucrurile. Arăta absolut sinistru. Într-o comunitate ca a noastră era o glumă să gândim că am putea construi aşa ceva”, a dezvăluit Daniel Băluţă.

Liceul „Ştefan Demetrescu” este unul de profil teologic, de cult adventist, iar sunt reprezentate la nivel educaţional toate religiile și culturile. „E foarte important să fim împreună o comunitate. Să construim împreună o casă trainică pentru noi toţi”, a spus el. „Vreau să vă arăt importanţa pe care am acordat-o siguranţei şi securităţii în şcoli. Astăzi, adică atunci când copilul meu merge la şcoală, trebuie să se ducă într-o clădire sigură, animată de nişte oameni absolut speciali, cum îi vedem pe cei de aici”, consideră primarul Sectorului 4.

Daniel Băluţă: „Invit bucureştenii să vadă ce am realizat în Sectorul 4”

Pe lângă Liceul „Ştefan Demetrescu”, şi Școala Gimnazială nr. 190 a devenit, de asemenea, unul dintre cele mai moderne complexuri educațional-sportive din Capitală. Cu o grădiniță nouă, construită de la zero, bazin de înot semiolimpic, pistă de atletism și cu terenuri de sport complet refăcute, această școală găzduiește peste 2.000 de elevi. De asemenea, sub au fost consolidate, între altele, Grădinita Piticot, Grădinița Floare Albastră, Grădinița Albă ca Zapada și Grădinița Panseluța, iar Grădinița nr. 29, Grădinița 101 Dalmațieni, Grădinița Avram Iancu și Creșa Unicornul Fermecat au fost construite de la zero.

„Lucrurile pe care le-am făcut, indiferent că vorbim de şcoli, spitale, metrou, poduri sau pasaje, toate lucrurile astea există. Iar dacă nu le-aţi văzut vă invit cu multă căldură în Sectorul 4, să le vedeţi. Să vedeţi că tot ce spun este purul adevăr, e realitatea”, mai spune candidatul PSD la Primăria Capitalei. „Ce vedeți aici ne propunem să aducem în tot Bucureștiul: școli sigure, moderne și primitoare. Am încredere că vom reuși!”, este mesajul pe care l-a mai transmis Daniel Băluță.