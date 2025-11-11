News

Daniel Băluţă, despre investiţiile în educaţie: „Ce vedeţi în Sectorul 4 vreau să se întâmple în toată Capitala”

După ce a reabilitat și construit zeci de școli și grădinițe din Sectorul 4, Daniel Băluță afirmă că este timpul ca toate sectoarele Bucureștiului să beneficieze de aceleași condiții moderne.
Daniel Spătaru
11.11.2025 | 16:37
Daniel Baluta despre investitiile in educatie Ce vedeti in Sectorul 4 vreau sa se intample in toata Capitala
Daniel Băluţă a pus mare accent pe educaţie în mandatul său de primar al Sectorului 4 Foto: Facebook
ADVERTISEMENT

Investiția în educație și infrastructura educațională a fost una dintre prioritățile lui Daniel Băluță de când a preluat funcția de primar al Sectorului 4 și rămâne o direcţie pe care edilul vrea să o extindă la nivelul întregii Capitale.

„Cel mai frumos liceu din România”, modernizat complet în Sectorul 4

Daniel Băluță a fost zilele acestea la Liceul „Ştefan Demetrescu”, pe care îl consideră cel mai frumos din România. În mandatul său liceul a fost reabilitat din fonduri europene, iar edilul spune că acum acesta dispune de „cel mai frumos campus educaţional”. Pentru a-şi demonstra afirmaţia, Băluţă a făcut un tur video al liceului, postând clipul pe pagina sa de Facebook. „Ne-am inspirat din filmele americane cu aceste dulapuri. Ne inspiră să schimbăm lucrurile. Arăta absolut sinistru. Într-o comunitate ca a noastră era o glumă să gândim că am putea construi aşa ceva”, a dezvăluit Daniel Băluţă.

ADVERTISEMENT

Liceul „Ştefan Demetrescu” este unul de profil teologic, de cult adventist, iar edilul a remarcat că în Sectorul 4 sunt reprezentate la nivel educaţional toate religiile și culturile. „E foarte important să fim împreună o comunitate. Să construim împreună o casă trainică pentru noi toţi”, a spus el. „Vreau să vă arăt importanţa pe care am acordat-o siguranţei şi securităţii în şcoli. Astăzi, adică atunci când copilul meu merge la şcoală, trebuie să se ducă într-o clădire sigură, animată de nişte oameni absolut speciali, cum îi vedem pe cei de aici”, consideră primarul Sectorului 4.

ADVERTISEMENT
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de...
Digi24.ro
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun”

Daniel Băluţă: „Invit bucureştenii să vadă ce am realizat în Sectorul 4”

Pe lângă Liceul „Ştefan Demetrescu”, şi Școala Gimnazială nr. 190 a devenit, de asemenea, unul dintre cele mai moderne complexuri educațional-sportive din Capitală. Cu o grădiniță nouă, construită de la zero, bazin de înot semiolimpic, pistă de atletism și cu terenuri de sport complet refăcute, această școală găzduiește peste 2.000 de elevi. De asemenea, sub mandatul de primar al lui Daniel Băluţă au fost consolidate, între altele, Grădinita Piticot, Grădinița Floare Albastră, Grădinița Albă ca Zapada și Grădinița Panseluța, iar Grădinița nr. 29, Grădinița 101 Dalmațieni, Grădinița Avram Iancu și Creșa Unicornul Fermecat au fost construite de la zero.

ADVERTISEMENT
Traian Băsescu l-a
Digisport.ro
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte

„Lucrurile pe care le-am făcut, indiferent că vorbim de şcoli, spitale, metrou, poduri sau pasaje, toate lucrurile astea există. Iar dacă nu le-aţi văzut vă invit cu multă căldură în Sectorul 4, să le vedeţi. Să vedeţi că tot ce spun este purul adevăr, e realitatea”, mai spune candidatul PSD la Primăria Capitalei. „Ce vedeți aici ne propunem să aducem în tot Bucureștiul: școli sigure, moderne și primitoare. Am încredere că vom reuși!”, este mesajul pe care l-a mai transmis Daniel Băluță.

Sondaj INSCOP. Cum ar vota bărbații și femeile din România la alegerile parlamentare....
Fanatik
Sondaj INSCOP. Cum ar vota bărbații și femeile din România la alegerile parlamentare. Diferențe uriașe în preferințele acestora: surpriza vine de la AUR
Daniel Băluță, despre cele 7 angajamente pentru bucureșteni. „Nu promisiuni, ci un contract...
Fanatik
Daniel Băluță, despre cele 7 angajamente pentru bucureșteni. „Nu promisiuni, ci un contract moral. Le cer oamenilor să mă judece”
Afaceristul care l-a angajat fictiv pe Călin Georgescu în Austria nu și-a plătit...
Fanatik
Afaceristul care l-a angajat fictiv pe Călin Georgescu în Austria nu și-a plătit facturile la energie electrică în România. Ce datorii au fost solicitate în instanță
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Știa că Nadia Comăneci va fugi din România în `89. Acum candidează la...
iamsport.ro
Știa că Nadia Comăneci va fugi din România în `89. Acum candidează la Primăria București: 'Dacă nu venea Revoluția, eram arestați'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!