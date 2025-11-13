News

Daniel Băluţă dezvăluie cine şi-ar dori să conducă Sectorul 4, dacă va fi ales primarul Capitalei. Care este favoritul edilului

Daniel Băluță spune că administrarea Sectorului 4 va continua fără schimbări majore dacă va deveni primar general, lăudându-l pe unul dintre membrii de bază ai echipei pe care a creat-o aici.
Daniel Spătaru
13.11.2025 | 21:59
Daniel Baluta dezvaluie cine siar dori sa conduca Sectorul 4 daca va fi ales primarul Capitalei Care este favoritul edilului
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Băluță a vorbit despre schimbările de la Sectorul 4 în cazul în care va câştiga alegerile pentru funcţia de primar general al Capitalei Foto: colaj Fanatik
Daniel Băluţă este unul dintre marii favoriţi la câştigarea alegerilor din 7 decembrie. O eventuală victorie a candidatului social-democrat ar lăsa vacantă funcţia de primar al Sectorului 4, pe care Băluţă a ocupat-o în ultimii zece ani.

Daniel Băluţă: „Această echipă de la Sectorul 4 are un team leader”

Daniel Băluţă consideră că în administraţia Sectorului 4 nu se vor produce schimbări majore dacă va câştiga alegerile pentru Primăria Capitalei, deşi a condus acest sector în ultimul deceniu. El a vorbit la FANATIK EXCLUSIV despre continuitate şi munca de echipă.

„Cel mai frumos lucru pe care l-am realizat şi de care sunt foarte mândru este că am creat un sistem care are propria lui autonomie şi propria modalitate de funcţionare. Am generat cel mai valoros lucru de pe lumea asta, o echipă. Această echipă are un team leader, el este viceprimarul Sectorului 4, Andrei Trocan”, a spus Daniel Băluţă, în discuţia cu Horia Ivanovici.

Daniel Băluţă: „Cred că propunerea pe care o voi avea pentru locuitorii Sectorului  4 este una extrem de bună”

Candidatului PSD nu-i plac termenii de „succesiune” sau „moştenire” când vine vorba de viitorul primar al Sectorului 4. „Nu lăsăm moştenire, pentru că nu-i normal. Nu trăim într-un regim feudal şi nici nu mi-aş dori vreodată să se întâmple asta. Am această convingere şi timpul mi-a demonstrat-o. Tot ce facem, facem pentru oameni, iar lucrul ăsta s-a văzut. De aceea cred că propunerea pe care o voi avea pentru locuitorii sectorului  4 este una extrem de bună”, a mai spus Daniel Băluţă.

În continuare, actualul primar al Sectorului 4 a enumerat calităţile celui despre care spune că ar fi cel mai potrivit să-i urmeze în funcţie. „Andrei Trocan este un profesionist. Este conducătorul acestei echipe care a reuşit să aducă în România 5 miliarde de euro. Sunt foarte mândru de el şi sunt convins că imediat ce oamenii îl vor cunoaşte mai bine şi din punct de vedere public vor vedea că are toate calităţile necesare să continue ce am început, iar din poziţia de primar general cu certitudine că putem face şi mai mult pentru locuitorii Sectorului 4”, este caracterizarea pe care i-a făcut-o Băluţă viceprimarului.

Tags:
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
