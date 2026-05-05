Daniel Băluţă, după demiterea lui Ilie Bolojan prin moţiune de cenzură: „România se desprinde de un model de guvernare total injust”

După căderea Guvernului Bolojan, Daniel Băluță apreciază că votul din Parlament a vizat viitorul țării și echilibrul puterii. Liderul PSD dă asigurări că direcția europeană a României nu va fi afectată.
Daniel Spătaru
05.05.2026 | 16:45
Daniel Băluţă salută votul care forţează plecarea Ilie Bolojan din fruntea guvernului
Guvernul Ilie Bolojan a fost demis marţi prin moţiune de cenzură, cu un număr de voturi mai mare decât cele ce fuseseră strânse pentru depunerea actului în parlament. Actualul Executiv a rezistat în funcţie doar zece luni, iar acum încep negocierile pentru formarea unui nou cabinet. Indiferent de numele viitorului premier, Daniel Băluţă, preşedintele PSD Bucureşti dă asigurări că România își continuă „parcursul european, ferm și responsabil”.

Daniel Băluţă spune că votul din parlament a fost despre români şi viitorul ţării

Guvernul Bolojan a picat cu 281 de voturi, cu aproape 50 mai multe decât minimul necesar pentru adoptarea moţiunii de cenzură. Într-o luare de poziţie la scurt timp după anunţarea oficială a rezultatelor, Daniel Băluţă a subliniat că votul de marţi nu a fost despre premier sau partide, ci despre români şi viitorul ţării.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament nu a fost despre Ilie Bolojan sau despre partide politice, ci despre români și despre viitorul României. Despre direcția în care alegem să mergem ca stat: spre o concentrare periculoasă a puterii în mâinile câtorva sau spre o societate echilibrată, în care drepturile tuturor sunt respectate”, a scris Daniel Băluţă, într-o postare pe Facebook.

Băluţă: „E momentul să avem un guvern care să lucreze pentru binele oamenilor”

Tototdată, preşedintele PSD Bucureşti, care este şi primar al Sectorului 4, a lansat o serie de critici la adresa premierului demis, criticând modul de guvernare al acestuia. „Mesajul transmis este categoric: Ilie Bolojan nu mai conduce Guvernul. România se desprinde de un model de guvernare total injust, iar de acum înainte avem cu toții o responsabilitate majoră, aceea de a nu mai permite capturarea statului de către grupuri netransparente”, a accentuat Daniel Băluţă.

Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
