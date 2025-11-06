Daniel Băluţă face apel la fair-play în campania electorală pentru Primăria Capitalei: „Polemicile inutile nu duc nicăieri”. Video

ADVERTISEMENT

Startul oficial al campaniei electorale pentru Primăria Capitalei va fi peste mai bine de două săptămâni, dar candidaţii au început să se atace deja în spaţiul public. În acest context tensionat, Daniel Băluţă, candidatul PSD, a lansat un apel public către ceilalţi competitori.

Daniel Băluţă: „Vă rog din tot sufletul ca această campanie să fie însoţită de respect”

Daniel Băluţă face apel la o campanie bazată pe corectitudine şi pe bun simţ şi cere ca respectul între candidaţi să fie primordial în această cursă al cărei deznodământ îl vom afla în data de 7 decembrie. El şi-a transmis mesajul din tribunele Berceni Arena, singurul patinoar competiţional din Bucureşti, dat în folosinţă anul trecut şi construit din fondurile Primăriei Sectorului 4.

„Vă rog din tot sufletul ca , de bun simţ, de respect. Suntem la Berceni Arena, o arenă a sportului, a fair-play-ului. Profit de prezenţa mea aici şi fac un apel către toţi candidaţii: vă rog din tot sufletul ca această campanie să fie însoţită de fair-play, de bun simţ, de respect. Pentru că toate certurile inutile, toate discuţiile sterile, toate polemicile fără niciun sens, nu duc absolut nicăieri”, a transmis Băluţă, într-o postare pe Facebook.

„Această competiţie este despre proiecte, despre ce avem de gând să facem pentru bucureşteni”

„Această competiţie este despre proiecte, despre le-am făcut pentru comunităţi, despre ceea ce facem în acest moment şi despre ceea ce avem de gând să facem pentru bucureşteni. Cred că este cazul să avem în această competiţie mult mai mult respect”, le-a mai transmis candidatul PSD celorlalţi competitori.

Apelul lui Daniel Băluţă vine la o zi după ce candidatul liberal Ciprian Ciucu a comentat pe Facebook, în cuvinte jignitoare, o fotografie cu panouri care îi asociază fața și numele cu o știre care susține că Ministerul de Externe condus de Oana Țoiu i-a oferit granturi de 180.000 de euro.