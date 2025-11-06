News

Daniel Băluţă face apel la fair-play în campania electorală pentru Primăria Capitalei: „Polemicile inutile nu duc nicăieri”. Video

Daniel Băluţă vrea o campanie "fără certuri inutile şi discuţii sterile". Candidatul PSD la Primăria Capitalei le-a transmis un mesaj public celorlalţi competitori.
Daniel Spătaru
06.11.2025 | 17:55
Daniel Baluta face apel la fairplay in campania electorala pentru Primaria Capitalei Polemicile inutile nu duc nicaieri Video
Daniel Băluţă cere o campanie fără jigniri între candidaţi Foto: Facebook
Startul oficial al campaniei electorale pentru Primăria Capitalei va fi peste mai bine de două săptămâni, dar candidaţii au început să se atace deja în spaţiul public. În acest context tensionat, Daniel Băluţă, candidatul PSD, a lansat un apel public către ceilalţi competitori.

Daniel Băluţă: „Vă rog din tot sufletul ca această campanie să fie însoţită de respect”

Daniel Băluţă face apel la o campanie bazată pe corectitudine şi pe bun simţ şi cere ca respectul între candidaţi să fie primordial în această cursă al cărei deznodământ îl vom afla în data de 7 decembrie. El şi-a transmis mesajul din tribunele Berceni Arena, singurul patinoar competiţional din Bucureşti, dat în folosinţă anul trecut şi construit din fondurile Primăriei Sectorului 4.

„Vă rog din tot sufletul ca această campanie să fie însoţită de fair-play, de bun simţ, de respect. Suntem la Berceni Arena, o arenă a sportului, a fair-play-ului. Profit de prezenţa mea aici şi fac un apel către toţi candidaţii: vă rog din tot sufletul ca această campanie să fie însoţită de fair-play, de bun simţ, de respect. Pentru că toate certurile inutile, toate discuţiile sterile, toate polemicile fără niciun sens, nu duc absolut nicăieri”, a transmis Băluţă, într-o postare pe Facebook.

„Această competiţie este despre proiecte, despre ce avem de gând să facem pentru bucureşteni”

„Această competiţie este despre proiecte, despre realizările pe care fiecare dintre noi le-am făcut pentru comunităţi, despre ceea ce facem în acest moment şi despre ceea ce avem de gând să facem pentru bucureşteni. Cred că este cazul să avem în această competiţie mult mai mult respect”, le-a mai transmis candidatul PSD celorlalţi competitori.

Apelul lui Daniel Băluţă vine la o zi după ce candidatul liberal Ciprian Ciucu a comentat pe Facebook, în cuvinte jignitoare, o fotografie cu panouri care îi asociază fața și numele cu o știre care susține că Ministerul de Externe condus de Oana Țoiu i-a oferit granturi de 180.000 de euro.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
