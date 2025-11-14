News

Daniel Băluţă i-a caracterizat cu un singur cuvânt pe principalii rivali la Primăria Capitalei. Ce spune candidatul PSD despre Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă şi Anca Alexandrescu

Daniel Băluţă a vorbit la FANATIK EXCLUSIV despre ceilalţi candidaţi la fotoliul de primar general şi le-a transmnis un mesaj. Cum i-a caracterizat edilul Sectorului 4 pe rivalii săi.
14.11.2025 | 21:55
Cum i-a caracterizat Daniel Băluţă pe principalii rivali din competiţia electorală din 7 decembrie Foto: colaj Fanatik
Daniel Băluţă, Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă şi Anca Alexandrescu sunt primii în intenţiile de vot ale bucureştenilor pentru alegerile din 7 decembrie, conform ultimului sandaj Avangard dat publicităţii săptămâna aceasta. Candidatul PSD a avut un singur cuvânt de spus despre ceilalţi trei competitori.

Cuvântul folosit de Băluţă pentru a-i caracteriza pe Ciucu, Drulă şi Alexandrescu

Daniel Băluţă conduce în intenţiile de vot cu 24%, el fiind urmat de Ciprian Ciucu, cu 21%, Cătălin Drulă cu 20 de procente şi Anca Alexandrescu, cu 17. Băluţă a fost invitatul care a deschis seria emisiunilor FANATIK EXCLUSIV, iar la un moment dat a fost provocat de Horia Ivanovici să-i caracterizeze pe principalii competitori la fotoliul de primar general.

„Drulă? Respect! Anca Alexandrescu? Respect! Ciucu? Respect! Și nu o spun cu ipocrizie, o spun că îmi respect din tot sufletul contracandidații”. Astfel i-a caracterizat Daniel Băluță pe cei trei rivali politici, într-un singur cuvânt. Primarul Sectorul 4 și-a motivat apoi răspunsul, făcând o analogie cu sportul.

Daniel Băluţă: „Nu trebuie să avem impresia că avem ceva în plus faţă de alţii”

„Este timpul ca atunci când intrăm într-o competiție să învățăm să ne respectăm cu toţii unul pe altul şi să nu avem impresia – şi vorbesc inclusiv în numele meu – că avem ceva în plus faţă de ceilalţi. Nu. Trebuie să ne respectăm unii pe alţii, să dăm un exemplu. Vedem la fotbal, ni se cere de fiecare dată şi contează foarte mult fair-play-ul. Am ajuns pe marile stadioane europene, când avem rivalităţi deosebite între cluburi, spectatorii să cânte, să fie o atmosferă în care poţi să vii frumos cu soţia, cu copilul”, a explicat candidatul PSD la Primăria Capitalei.

Mare iubitor al fotbalului, Daniel Băluţă a fost provocat să spună care este echipa lui favorită. „FC Barcelona!”, a fost răspunsul prompt al acestuia, însă noul preşedinte al PSD Bucureşti a fost mult mai precaut când a fost întrebat despre formaţia preferată din campionatul intern. „De aici de la noi n-am să vă spun cu cine ţin, pentru că ţin cu toţi suporterii şi toţi votează. Îmi place sportul, chiar am cerut de la Primăria Municipiului Bucureşti baza Romprim, ca să putem să o amenajăm şi să o facem funcţională”, a fost răspunsul dat de Băluţă la FANATIK EXCLUSIV.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
