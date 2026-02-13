Daniel Băluță îl compară pe Bolojan cu Ceaușescu: „Fixaţia pentru deficitul bugetar seamănă cu obsesia din ’89 pentru plata datoriei externe”

ADVERTISEMENT

Daniel Băluţă, preşedintele PSD Bucureşti şi primarul Sectorului 4, a comentat vineri varianta ieşirii social-democraţilor de la guvernare şi deşi a admis că există această posibilitate ca partidul său să rupă coaliţia el a exclus o alianţă cu AUR.

„Pare că la ora asta se guvernează împotriva oamenilor”

Tensiunile din interiorul coaliţiei sunt cauzate de măsurile de austeritate luate de premierul Ilie Bolojan, Daniel Băluţă acuzându-l pe şeful guvernului că i-a sacrificat pe români „în numele deficitului bugetar”. Într-un interviu acordat HotNews, preşedintele PSD Bucureşti consideră că trebuie temperate „măsurile draconice” luate de Executiv şi tinut seama de protestele tot mai multor categorii profesionale: medici, profesori, artişti, fermieri.

ADVERTISEMENT

„În principiu, guvernările trebuie să fie făcute pentru oameni. Din păcate, în momentul în care sesizezi din partea oamenilor un asemenea nivel a revoltei, este momentul pentru tine ca premier să-ți ridici niște probleme și să-ți ponderezi abordarea, să comunici cu oamenii și să iei decizii menite să le facă viața mai bună. Spun asta pentru că nu putem niciodată să guvernăm împotriva oamenilor. Și astăzi, la această oră, pare că se întâmplă lucrul ăsta”, a declarat Băluţă la podcastul .

Mai mult, fixaţia lui Ilie Bolojan legată de deficitul bugetar cu obsesia lui Nicolae Ceauşescu de a plăti datoria externă a României. „Fac o comparație extrem de onestă între cele două personalități politice pentru că în ambele situații vocea oamenilor a fost ignorată. Insistența pentru plata datorie externe a dus la prăbușirea puterii de cumpărare, la sărăcirea populației. Și la prăbușirea regimului. Este o chestiune subsecventă unui astfel de comportament”, a mai spus Daniel Băluţă.

ADVERTISEMENT

Băluţă, atac la Ciucu: „Nu a făcut nimic în afară de a plânge în tramvai”

în cadrul interviului şi pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. El a explicat de ce nu poate fi de acord cu majorarea la cinci lei a preţului unei călătorii STB. Unul dintre motive este legat de faptul că oamenii nu mai suportă noi măriri, după creşterea costului vieţii, iar al doilea este că STB poate obţine mai mulţi bani din alte măsuri administrative.

ADVERTISEMENT

„Nu putem să venim în fața oamenilor plângând de dimineață până seara în fața unor companii care sunt conduse chiar de colegii dânsului. Pentru că și Termoenergetica, și STB au același tip de conducere – PNL. De șase ani de zile, nu de ieri.

Restructurarea acestor companii nu a reprezentat deloc o prioritate pentru dânsul. Dânsul doar vorbește despre chestiunea asta neimplicându-se și nefăcând nimic. În afară de a plânge în tramvai, după cum l-ați văzut, chiar asta a făcut. A plâns în tramvai, a plâns la emisiuni, a plâns în general peste tot. Nu așa se rezolvă lucrurile”, spune Daniel Băluţă.