News

Daniel Băluță îl compară pe Bolojan cu Ceaușescu: „Fixaţia pentru deficitul bugetar seamănă cu obsesia din ’89 pentru plata datoriei externe”

Daniel Băluţă trage un semnal de alarmă: oamenii simt deja efectele măsurilor de austeritate, iar guvernul Bolojan nu mai poate ignora protestele și nemulțumirea publică.
Daniel Spătaru
13.02.2026 | 16:01
Daniel Baluta il compara pe Bolojan cu Ceausescu Fixatia pentru deficitul bugetar seamana cu obsesia din 89 pentru plata datoriei externe
Daniel Băluţă spune că e nevoie urgentă de soluţii care să-i protejeze pe români Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Daniel Băluţă, preşedintele PSD Bucureşti şi primarul Sectorului 4, a comentat vineri varianta ieşirii social-democraţilor de la guvernare şi deşi a admis că există această posibilitate ca partidul său să rupă coaliţia el a exclus o alianţă cu AUR.

„Pare că la ora asta se guvernează împotriva oamenilor”

Tensiunile din interiorul coaliţiei sunt cauzate de măsurile de austeritate luate de premierul Ilie Bolojan, Daniel Băluţă acuzându-l pe şeful guvernului că i-a sacrificat pe români „în numele deficitului bugetar”. Într-un interviu acordat HotNews, preşedintele PSD Bucureşti consideră că trebuie temperate „măsurile draconice” luate de Executiv şi tinut seama de protestele tot mai multor categorii profesionale: medici, profesori, artişti, fermieri.

ADVERTISEMENT

„În principiu, guvernările trebuie să fie făcute pentru oameni. Din păcate, în momentul în care sesizezi din partea oamenilor un asemenea nivel a revoltei, este momentul pentru tine ca premier să-ți ridici niște probleme și să-ți ponderezi abordarea, să comunici cu oamenii și să iei decizii menite să le facă viața mai bună. Spun asta pentru că nu putem niciodată să guvernăm împotriva oamenilor. Și astăzi, la această oră, pare că se întâmplă lucrul ăsta”, a declarat Băluţă la podcastul HotSpot.

Mai mult, preşedintele PSD Bucureşti compară fixaţia lui Ilie Bolojan legată de deficitul bugetar cu obsesia lui Nicolae Ceauşescu de a plăti datoria externă a României. „Fac o comparație extrem de onestă între cele două personalități politice pentru că în ambele situații vocea oamenilor a fost ignorată. Insistența pentru plata datorie externe a dus la prăbușirea puterii de cumpărare, la sărăcirea populației. Și la prăbușirea regimului. Este o chestiune subsecventă unui astfel de comportament”, a mai spus Daniel Băluţă.

ADVERTISEMENT
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia...
Digi24.ro
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia în zeci de ore de filmări: „E libertate aici”

Băluţă, atac la Ciucu: „Nu a făcut nimic în afară de a plânge în tramvai”

Primarul Sectorului 4 l-a criticat în cadrul interviului şi pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. El a explicat de ce nu poate fi de acord cu majorarea la cinci lei a preţului unei călătorii STB. Unul dintre motive este legat de faptul că oamenii nu mai suportă noi măriri, după creşterea costului vieţii, iar al doilea este că STB poate obţine mai mulţi bani din alte măsuri administrative.

ADVERTISEMENT
UEFA a intervenit de urgență și a schimbat adversarul României! ”Nu se poate”
Digisport.ro
UEFA a intervenit de urgență și a schimbat adversarul României! ”Nu se poate”

„Nu putem să venim în fața oamenilor plângând de dimineață până seara în fața unor companii care sunt conduse chiar de colegii dânsului. Pentru că și Termoenergetica, și STB au același tip de conducere – PNL. De șase ani de zile, nu de ieri.

Restructurarea acestor companii nu a reprezentat deloc o prioritate pentru dânsul. Dânsul doar vorbește despre chestiunea asta neimplicându-se și nefăcând nimic. În afară de a plânge în tramvai, după cum l-ați văzut, chiar asta a făcut. A plâns în tramvai, a plâns la emisiuni, a plâns în general peste tot. Nu așa se rezolvă lucrurile”, spune Daniel Băluţă.

ADVERTISEMENT
Imagini dramatice de la locul unde o femeie a ars de vie în...
Fanatik
Imagini dramatice de la locul unde o femeie a ars de vie în propria mașină. Trei autoturisme au fost cuprinse de flăcări în Capitală
Vladimir Putin, din nou frecventabil pentru liderii UE după patru ani. Care e...
Fanatik
Vladimir Putin, din nou frecventabil pentru liderii UE după patru ani. Care e miza schimbării de strategie și cine vrea reluarea dialogului cu Rusia
Sorin Grindeanu, reacţie dură la adresa guvernului după ce România a intrat în...
Fanatik
Sorin Grindeanu, reacţie dură la adresa guvernului după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Este o ruşine pentru întreaga Coaliţie”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
I-a fost apropiat lui Gigi Becali în tinerețe, dar acum îl atacă fără...
iamsport.ro
I-a fost apropiat lui Gigi Becali în tinerețe, dar acum îl atacă fără milă: 'Ai rămas un nimic, faci trafic de influență, nebunule! I-a dat bani lui Simion și face legi domnul ăsta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!