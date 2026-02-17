Daniel Băluţă îl pune la zid pe Ciprian Ciucu şi îi cere demisia: „În nici trei luni aţi eşuat lamentabil!”

ADVERTISEMENT

Daniel Băluţă a ieşit din nou la atac împotriva Ciprian Ciucu, acuzându-l că vorbeşte acum despre reforma STB, în condiţiile în care societatea a ajuns în situaţia de acum după ce în ultimii şase ani a fost administrată tocmai de partidul primarului general, PNL, împreună cu USR.

Ciucu, acuzat de Băluţă că prin auditul de la STB vrea să-şi regleze conturile din PNL

Daniel Băluţă îl acuză pe Ciprian Ciucu de ipocrizie şi îl compară cu Baronul Munchhausen, într-o postare pe care a intitulat-o „Apel către baronul făţarnic”. Subiectul îl reprezintă auditul şi reformarea STB. „Domnul Primar General continuă stilul deja consacrat, acela de baron. Baronul Münchhausen! Ne vorbește despre reforma STB, în timp ce, împreună cu PNL și cu USR, a condus această societate comercială până în punctul imploziei”, a scris primarul sectorului 4, pe pagina de Facebook a PSD Bucureşti.

Social-democratul consideră că prin , liberalul nu doreşte altceva decât să îşi regleze conturile în propriul partid. „Domnule Ciucu, cât de ipocrit poți să fii, să ceri reformarea unei societăți, dar și un audit pentru o entitate pe care chiar tu ai condus-o în ultimii 6 ani? Cât de ipocrit poți să fii, domnule Ciucu, să crezi că din banii oamenilor vei plăti un audit cu ajutorul căruia să-ți reglezi conturile în propriul partid politic?”, se arată în postare.

Băluţă către Ciucu: „Opriți-vă! Mi-e rușine de rușinea dumneavoastră…”

Mai mult decât atât, Daniel Băluţă consideră că principalul său contracandidat în alegerile pentru Primăria Capitalei a eşuat în misiunea sa la doar două luni de la preluarea mandatului.

„Până unde vreți să ajungeți, domnule Ciucu? Trăiți într-un film, într-o comedie neagră pe care o regizați execrabil, un film care nu are nici început, nici sfârșit. Domnule Ciucu, în nici 3 luni de zile ați eșuat lamentabil!”, a mai scris Băluţă.

În faţa acestei situaţii, de la Primăria Capitalei fie să îşi depună mandatul, fie să înceapă să rezolve problemele de zi cu zi ale bucureştenilor, precum traficul sau termoficarea. „Domnule Ciucu, aveți două opțiuni: Fie să vă recunoașteți neputința și să vă depuneți mandatul, cu lacrimile și suspinele care deja vă caracterizează existența, fie să vă apucați de îndată de treabă. Spectacolul pe care îl oferiți este de-a dreptul grotesc. Orașul cade pe noi, suntem sufocați de trafic. Oamenii îngheață de frig în case, plătesc pentru ceea ce nu primesc, iar dumneavoastră faceți figurație și stați toată ziua pe Facebook. Opriți-vă! Mi-e rușine de rușinea dumneavoastră…”, se încheie mesajul postat de Daniel Băluţă pentru Ciprian Ciucu.