News

Daniel Băluţă îl taxează pe Ciprian Ciucu: „E mai preocupat de declaraţii politice disperate decât de administrarea Bucureştiului”

Daniel Băluță îl critică dur pe Ciprian Ciucu pentru declarațiile despre guvernarea Bolojan, acuzându-l că ignoră problemele Capitalei și face politică în loc de administrație.
Daniel Spătaru
16.04.2026 | 20:07
Cu patru zile înainte de votul din PSD cu privire la ieşirea de la guvernare, Daniel Băluță îl pune la zid pe Ciprian Ciucu Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Scena politică devine tot mai tensionată pe măsură ce se apropie data de 20 aprilie, când PSD va decide ieșirea de la guvernare. Cu patru zile înaintea votului decisiv, Daniel Băluţă, liderul PSD Bucureşti, l-a atacat dur pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, taxând preocupările acestuia de soarta guvernului Bolojan.

Daniel Băluţă îi transmite lui Ciprian Ciucu să se preocupe mai mult de administrarea Bucureştiului şi mai puţin de politică

Critica lui Daniel Băluţă a fost cauzată de o postare de joi a lui Ciprian Ciucu în care acesta le transmitea social-democraţilor că, dacă Ilie Bolojan va fi demis din funcţia de premier, liberalii nu vor mai face alianţă cu PSD. „Primarul Ciprian Ciucu pare din nou preocupat mai mult de declarații politice disperate decât de administrația pe care o conduce. De această dată, își exprimă îngrijorarea față de viitorul lui Ilie Bolojan, de parcă funcțiile publice ar fi garantate, și nu câștigate prin rezultate”, este mesajul transmis de Daniel Băluţă.

ADVERTISEMENT

În acelaşi timp, primarul Sectorului 4 cataloghează drept „dezastruoasă” guvernarea Bolojan, iar măsurile luate de premier le consideră „antiromâneşti”. În sprijinul acestor afirmaţii Băluţă aduce statisticile oficiale şi spune că, în acest condiţii, promovarea unei imagini favorabile premierului ridică semne de întrebare.

Băluţă: „Rezultatele guvernării Bolojan arată doar dezastru pentru România”

„Rezultatele guvernării Bolojan arată doar DEZASTRU pentru România și pentru români, ca urmare a măsurilor dure, fără rezultat, antiromânești, pe care acesta le-a luat. O indică cifrele și instituțiile oficiale. În aceste condiții, promovarea unei imagini perfecte pentru Ilie Bolojan ridică întrebări legitime. Orice lider politic trebuie evaluat prin transparență, rezultate și răspunsuri clare la întrebările societății, nu prin etichete sau campanii de imagine. Orice evaluare a clasei politice se face în viața de zi cu zi și nu pe Facebook”, consideră Daniel Băluţă.

ADVERTISEMENT
În acelaşi timp, liderul social-democrat i-a transmis fostului să rival în lupta pentru Primăria Capitalei să se concentreze mai mult asupra problemelor bucureştenilor şi să lase deoparte conflictele politice. „Poate ar fi util ca domnul Ciprian Ciucu să se concentreze mai mult pe problemele reale ale bucureștenilor, care sunt enorme, și mai puțin pe amenințări politice, care nu aduc soluții concrete. În politică, credibilitatea nu se construiește prin declarații, ci prin rezultate”, a scris Daniel Băluţă, în încheierea mesajului său.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
