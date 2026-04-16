Daniel Băluţă îl taxează pe Ciprian Ciucu: „E mai preocupat de declaraţii politice disperate decât de administrarea Bucureştiului”

ADVERTISEMENT

Scena politică devine tot mai tensionată pe măsură ce se apropie data de 20 aprilie, când PSD va decide ieșirea de la guvernare. Cu patru zile înaintea votului decisiv, Daniel Băluţă, liderul PSD Bucureşti, l-a atacat dur pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, taxând preocupările acestuia de soarta guvernului Bolojan.

Critica lui Daniel Băluţă a fost cauzată de o postare de joi a lui Ciprian Ciucu în care acesta le transmitea social-democraţilor că, dacă Ilie Bolojan va fi demis din funcţia de premier, liberalii nu vor mai face alianţă cu PSD. „Primarul Ciprian Ciucu pare din nou preocupat mai mult de declarații politice disperate decât de administrația pe care o conduce. De această dată, își exprimă îngrijorarea față de viitorul lui Ilie Bolojan, de parcă funcțiile publice ar fi garantate, și nu câștigate prin rezultate”, este mesajul transmis de Daniel Băluţă.

ADVERTISEMENT

În acelaşi timp, primarul Sectorului 4 , iar măsurile luate de premier le consideră „antiromâneşti”. În sprijinul acestor afirmaţii Băluţă aduce statisticile oficiale şi spune că, în acest condiţii, promovarea unei imagini favorabile premierului ridică semne de întrebare.

„Rezultatele guvernării Bolojan arată doar DEZASTRU pentru România și pentru români, ca urmare a măsurilor dure, fără rezultat, antiromânești, pe care acesta le-a luat. O indică cifrele și instituțiile oficiale. În aceste condiții, promovarea unei imagini perfecte pentru Ilie Bolojan ridică întrebări legitime. Orice lider politic trebuie evaluat prin transparență, rezultate și răspunsuri clare la întrebările societății, nu prin etichete sau campanii de imagine. Orice evaluare a clasei politice se face în viața de zi cu zi și nu pe Facebook”, consideră Daniel Băluţă.

ADVERTISEMENT

În acelaşi timp, fostului să rival în lupta pentru Primăria Capitalei să se concentreze mai mult asupra problemelor bucureştenilor şi să lase deoparte conflictele politice. „Poate ar fi util ca domnul Ciprian Ciucu să se concentreze mai mult pe problemele reale ale bucureștenilor, care sunt enorme, și mai puțin pe amenințări politice, care nu aduc soluții concrete. În politică, credibilitatea nu se construiește prin declarații, ci prin rezultate”, a scris Daniel Băluţă, în încheierea mesajului său.