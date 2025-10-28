Daniel Băluță intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Consiliul Politic Național al PSD i-a validat candidatura: „Bucureștiul trebuie pus pe picioare”. Update

ADVERTISEMENT

Consiliul Politic Național al PSD a validat candidatura social-democratului Daniel Băluță la alegerile pentru Primăria Capitalei după ce luni, 27 octombrie, organizația PSD București l-a propus pentru ocuparea funcției de primar general.

De asemenea, PSD a validat candidatura lui Marcel Ciolacu pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, le-a urat succes tuturor candidaților social-democrați. La rândul lui, Daniel Băluță a declarat că intră în această cursă cu lecția pe care a învățat-o din meseria lui, anume cea de medic.

„Aș vrea să încep cu o lecție personală pe care am învățat-o din meseria mea, aceea de medic. Când un om ajunge la tine bolnav, nu poți să te apuci să-i faci planuri de viitor. Întâi tratezi ceea ce doare, stabilizezi starea generală și redai sănătatea. Abia atunci poți să clădești mai departe, abia atunci te gândești la ceea ce urmează. La fel este și un oraș. Bucureștiul are nevoie să intre într-un proces de depanare, are nevoie să fie pus pe picioare, să funcționeze zi de zi și să nu mai fie un șantier continu”, a punctat Băluță.

Este oficial! Daniel Băluță este candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei

Liderul interimar al formațiunii, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că toți social-democrații din organizația PSD București au fost de acord cu această candidatură. De asemenea, , spunând că doar așa poate fi ajutat să nu fie „o victimă politică”, așa cum s-a simțit ea în anii de mandat.

„Am avut o ședință împreună cu colegii din conducerea organizației București, președinții de sectoare, primarii de sectoare. Urmare a acestei ședințe și urmare a deciziei pe care o știți deja anunțată de doamna Gabi Firea în urmă cu două zile, mâine, în ședința Consiliului Politic Național, vom înainta propunerea pe care organizația de București a făcut-o azi și anume ca Daniel Băluță să fie candidatul PSD pentru Primăria Municipiului București. De asemenea, întăresc ceea ce era evident, că vicepreședinta regională în moțiunea pe care am depus-o pe București-Ilfov este Gabriela Firea care întărește echipa prin experiența pe care o are”, a declarat Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

Când va începe campania electorală pentru Primăria Capitalei

Campania electorală pentru Primăria Capitalei va începe pe 22 noiembrie 2025. Actualul primar al Sectorului 4 are planuri mari pentru București, iar acest lucru reiese chiar din propriile declarații. Potrivit social-democratului, înainte de discuțiile despre dezvoltarea orașului, este nevoie ca acesta să fie „depanat”, adică reparat acolo unde are probleme.

Abia apoi se poate vorbi despre proiecte de dezvoltare. El a precizat și că își dorește să păstreze pentru această campanie același slogan folosit încă din 2016: „Hai că se poate”, un mesaj de care spune că este foarte atașat.

Ce șanse are Daniel Băluță la Primăria Capitalei

pentru a ocupa scaunul de primar general, cel puțin asta reiese din ultimele sondaje făcute în acest sens. Într-un sondaj Avangarde publicat duminică, pe primele locuri în intențiile de vot se află Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4, cu 25%, urmat de Ciprian Ciucu, primarul PNL al Sectorului 6, cu 23%.

Un alt sondaj, realizat de CURS cu o săptămână înainte, îl plasa tot pe Daniel Băluță pe primul loc, cu același scor de 25%. Pe poziția a doua erau atunci la egalitate Cătălin Drulă, liderul USR, și Ciprian Ciucu, fiecare cu 18%.