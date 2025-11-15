Sport

Daniel Băluță le dă o veste uriașă suporterilor lui Dinamo: „Obligatoriu vom face stadionul!”

Daniel Băluță a oferit o veste uriașă pentru suporterii lui Dinamo. Ce se va întâmpla cu arena din Ștefan cel Mare în cazul în care edilul sectorului 4 va câștiga Primăria Generală.
Iulian Stoica
15.11.2025 | 20:27
Ce se va întâmpla cu stadionul Dinamo în mandatul lui Daniel Băluță? Sursă foto: Colaj Fanatik
Deși nu s-a mai jucat un meci oficial pe stadionul din Ștefan cel Mare din 2022, arena nu a fost încă demolată, lucrările fiind sistate. Daniel Băluță a abordat subiectul și a transmis ce va face dacă va ieși primar general.

Cu ce echipă de fotbal ține Daniel Băluță

În cadrul „FANATIK EXCLUSIV”, Daniel Băluță a mărturisit că este un mare iubitor de fotbal, iar din străinătate ține cu Barcelona. Întrebat despre echipele locale, edilul sectorului 4 a ezitat să ofere un răspuns clar.

„(n.r. – Cu ce echipă țineți?) Cu Barcelona. Nu o să vă spun cu cine țin de la noi, eu sunt alături de toți suporterii, iar toți votează, să știți. (n.r. – râde). E un răspuns de campanie, sunt sincer!

Eu țin cu toate echipele din București, îmi place sportul. Chiar am cerut de la Primăria Municipiului București baza Romprim, ca să putem să o amenajăm și să o facem funcțională”, a declarat Daniel Băluță.

Ce se va întâmpla cu stadionul Dinamo în mandatul lui Daniel Băluță

În continuare, Daniel Băluță a abordat și subiectul stadionului din Ștefan cel Mare. În cazul în care va ieși primar general, edilul sectorului 4 garantează că arena va fi gata până la finalul mandatului.

„(n.r. – Ce facem cu stadionul lui Dinamo?) Trebuie să îl facem! Trebuie să găsim soluții să îl facem, obligatoriu! Am făcut patinoar, vorba aceea… Darămite un stadion.

Sunt convins că, împreună cu autoritățile statului, îl vom face așa cum se cuvine. Acest lucru s-ar putea face până la finalul mandatului. Voi face tot ce îmi stă în putință ca stadionul lui Dinamo să fie gata până la finalul mandatului. Avem nevoie de Dinamo, Steaua, FCSB, Rapid, FC Național… Avem nevoie de toate”, a încheiat Daniel Băluță.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
