Daniel Băluță, marcat de condițiile în care locuiesc oamenii dintr-o zonă a Capitalei: ”Indiferent de rezultatele din 7 decembrie, voi fi alături de ei”

Daniel Băluță s-a aflat, în weekendul care tocmai s-a încheiat, în vizită într-o zonă a Capitalei cu foarte multe probleme. Oamenii de aici i-au prezentat politicianului înscris în cursa pentru Primăria Capitalei realitățile grele din viața lor de zi cu zi.
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, anunță că a vizitat Cartierul 16 Februarie/Chitila Triaj. Deși teoretic se află în Sectorul 1, cel mai bogat al Capitalei, locul pare unul dintr-un sat izolat de țară.
”Nu, nu e un sat uitat de lume, e chiar București. Iar oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului, mai ales că vorbim de o Capitală europeană”, scrie Băluță, în mesajul de pe Facebook care are și un clip filmat în zonă.
Daniel Băluță s-a întâlnit, în vizita sa din această zonă a Capitalei, cu mai mulți cetățeni. Cu ochii în lacrimi, aceștia i-au descris politicianului viața pe care sunt obligați să o ducă aici: ”Suntem blestemați, suntem aruncați, suntem ai nimănui / ”Nu avem canalizare, nu avem trotuare, nu avem gaze, nu avem mașină. Nu e canal, nici șosele / Uitați-vă și dumneavoastră în ce hal trăim. Am plătit 55 de ani taxe și impozite, și uite cum trăim”, sunt doar câteva dintre ofurile spuse de locuitorii din zonă.
Replica lui Daniel Băluță, vizibil marcat de mărturiile oamenilor, a venit imediat: ”Eu sunt în stare de șoc. Sunt șocat! Suntem în București, nici măcar în ultima comună nu e așa ceva ce e aici”, a spus candidatul la localele de luna viitoare.
”Pur și simplu nu am cuvinte. Dacă în 2025 suntem așa! Mi se rupe sufletul când văd așa ceva. Deci nu-mi vine să cred”, a mai adăugat Daniel Băluță, care și-a făcut cruce când a văzut ce este în zonă și apoi a ascultat cele spuse de oameni.
Cetățenii din această zonă a Capitalei i-au mai transmis lui Daniel Băluță faptul că nu au văzut acolo niciodată un primar. În plus, l-au implorat pe politician: ”Faceți ceva! Vă rugăm din suflet!”. Replica politicianului a venit imediat:
”Vin cu soluția, nu cu vorba! Chiar dacă sunt primarul Sectorului 4, o să mă ocup de ceea ce se întâmplă aici. Nu am cum să las așa ceva aici. Nu se poate. Nu mă interesează ce se întâmplă pe 7 decembrie, chiar nu are nicio relevanță. Vă spun următorul lucru: nu las situația așa. Vă promit că mă întorc ma curând de cât vă așteptați, dar mă întorc în calitatea de om pe care om am, că ea e cea mai importantă calitate”, a promis Daniel Băluță.