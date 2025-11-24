News

Daniel Băluță, marcat de condițiile în care locuiesc oamenii dintr-o zonă a Capitalei: ”Indiferent de rezultatele din 7 decembrie, voi fi alături de ei”

Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Municipiului București, a fost marcat de condițiile de trai precare în care își duc viața oamenii dintr-o zonă a Capitalei. Ce promite acesta.
Adrian Baciu
24.11.2025 | 11:51
Daniel Baluta marcat de conditiile in care locuiesc oamenii dintro zona a Capitalei Indiferent de rezultatele din 7 decembrie voi fi alaturi de ei
Daniel Băluță, după ce a vizitat o zonă uitată a Capitalei: ”Eu sunt în stare de șoc”. Sursa foto: capturi Facebook / colaj Fanatik
Daniel Băluță s-a aflat, în weekendul care tocmai s-a încheiat, în vizită într-o zonă a Capitalei cu foarte multe probleme. Oamenii de aici i-au prezentat politicianului înscris în cursa pentru Primăria Capitalei realitățile grele din viața lor de zi cu zi.

Imaginile cumplite și poveștile oamenilor dintr-o zonă a Capitalei l-au marcat pe Daniel Băluță

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, anunță că a vizitat Cartierul 16 Februarie/Chitila Triaj. Deși teoretic se află în Sectorul 1, cel mai bogat al Capitalei, locul pare unul dintr-un sat izolat de țară.

”Nu, nu e un sat uitat de lume, e chiar București. Iar oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului, mai ales că vorbim de o Capitală europeană”, scrie Băluță, în mesajul de pe Facebook care are și un clip filmat în zonă.

Daniel Băluță s-a întâlnit, în vizita sa din această zonă a Capitalei, cu mai mulți cetățeni. Cu ochii în lacrimi, aceștia i-au descris politicianului viața pe care sunt obligați să o ducă aici: ”Suntem blestemați, suntem aruncați, suntem ai nimănui / ”Nu avem canalizare, nu avem trotuare, nu avem gaze, nu avem mașină. Nu e canal, nici șosele / Uitați-vă și dumneavoastră în ce hal trăim. Am plătit 55 de ani taxe și impozite, și uite cum trăim”, sunt doar câteva dintre ofurile spuse de locuitorii din zonă.

Daniel Băluță: ”Sunt în stare de șoc!”

Replica lui Daniel Băluță, vizibil marcat de mărturiile oamenilor, a venit imediat: ”Eu sunt în stare de șoc. Sunt șocat! Suntem în București, nici măcar în ultima comună nu e așa ceva ce e aici”, a spus candidatul la localele de luna viitoare.

Pur și simplu nu am cuvinte. Dacă în 2025 suntem așa! Mi se rupe sufletul când văd așa ceva. Deci nu-mi vine să cred”, a mai adăugat Daniel Băluță, care și-a făcut cruce când a văzut ce este în zonă și apoi a ascultat cele spuse de oameni.

Promisiunile lui Daniel Băluță pentru oamenii din această zonă a Bucureștiului

Cetățenii din această zonă a Capitalei i-au mai transmis lui Daniel Băluță faptul că nu au văzut acolo niciodată un primar. În plus, l-au implorat pe politician: ”Faceți ceva! Vă rugăm din suflet!”. Replica politicianului a venit imediat:

Vin cu soluția, nu cu vorba! Chiar dacă sunt primarul Sectorului 4, o să mă ocup de ceea ce se întâmplă aici. Nu am cum să las așa ceva aici. Nu se poate. Nu mă interesează ce se întâmplă pe 7 decembrie, chiar nu are nicio relevanță. Vă spun următorul lucru: nu las situația așa. Vă promit că mă întorc ma curând de cât vă așteptați, dar mă întorc în calitatea de om pe care om am, că ea e cea mai importantă calitate”, a promis Daniel Băluță.

