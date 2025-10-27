News

Daniel Băluță, noul lider PSD București. Gabriela Firea i-a predat ștafeta candidatului la Primăria București: „Să nu fie o victimă politică”

Gabriela Firea i-a predat ștafeta lui Daniel Băluță la conducerea PSD București, după ce politicianul a fost ales candidatul social-democrat pentru Primăria Capitalei.
Mădălina Cristea
27.10.2025 | 12:51
Daniel Baluta noul lider PSD Bucuresti Gabriela Firea ia predat stafeta candidatului la Primaria Bucuresti Sa nu fie o victima politica
Daniel Băluță este noul lider al PSD București. Gabriela Firea i-a predat ștafeta „cu inima deschisă”. Sursa foto: Hepta.ro
Se schimbă lucrurile în PSD, odată cu alegerea candidatului pentru funcția de primar general al Capitalei. Actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, este cel care se va lupta pentru Primăria Generală a Bucureștiului, motiv pentru care Gabriela Firea i-a predat și conducerea organizației PSD București.

Daniel Băluță este noul lider PSD București. Gabriela Firea i-a predat ștafeta

Fostul primar al PMB și lider al PSD București, Gabriela Firea, a declarat că își dorește ca Băluță nu numai să intre în cursa pentru Primăria Capitalei, ci să o și câștige, tocmai pentru a nu trece prin greutățile prin care susține că a trecut ea. Social-democrata a precizat că îi oferă sprijin total, politic, administrativ și uman colegului ei.

„(…) să nu treacă prin ceea ce am trecut eu și să nu fie o victimă până la urmă, așa cum am fost eu din punct de vedere politic, vrem să-i oferim absolut toate instrumentele necesare și umane, care sunt cele mai importante, spun eu, sprijinul uman, sinceritatea noastră, coagularea echipei, de asemenea, forța politică și forța administrativă.

De aceea, împreună cu domnul președinte interimar Sorin Grindeanu și cu colegii noștri de la cele șase sectoare, am decis să-i predau ștafeta din punct de vedere politic colegului meu Daniel Băluță, ștafeta Organizației PSD Municipiului București. O fac cu inima deschisă, cu sinceritate, fără să am resentimente. Și eu, la rândul meu, în 2016, când am candidat, am preluat coordonarea organizației PSD București și cred că a fost un lucru bun. Nu cred că trebuie să ne legăm de funcții, ele nu sunt veșnice”, a subliniat Gabriela Firea.

Cum l-a sfătuit Gabriela Firea pe Daniel Băluță să recâștige încrederea bucureștenilor

Gabriela Firea a mai transmis că PSD București trebuie să intre cât mai curând în logica electorală, chiar înainte de campania oficială, pentru a recâștiga încrederea bucureștenilor. Ea a subliniat că un candidat social-democrat trebuie să rămână apropiat de nevoile oamenilor și a spus că Daniel Băluță are deja experiența administrativă necesară, demonstrată prin realizările din Sectorul 4.

La rândul său, Daniel Băluță a declarat că este onorat de încrederea pe care a primit-o din partea colegilor săi și le-a mulțumit atât Gabrielei Firea, cât și lui Sorin Grindeanu pentru sprijin. El a mai spus că mizează pe rezultatele obținute în Sectorul 4 pentru a-i convinge pe bucureșteni, amintind de proiectele realizate în Sectorul 4, cum ar fi metroul, spitale, drumuri, școli, grădinițe și parcuri, care, din punctul lui de vedere, trebuie extinse la nivelul întregului oraș.  Întrebat care este cea mai mare problemă a Bucureștiului în prezent, Băluță a dat exemplul traficului, termoficării și diferențele de joburi „bine plătite” din sudul și nordul orașului.

Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
