Daniel Băluţă o apără pe Lia Olguţa Vasilescu şi îl atacă pe Ilie Bolojan: „E vorba de cinismul premierului și oportunismul hăitașilor săi din USR”

Daniel Băluţă a reacţionat dur la criticile aduse primarului municipiul Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, după ce aceasta l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că că a lăsat locuitorii orașului și compania Ford fără căldură prin refuzul de a aloca fonduri pentru repararea grupurilor energetice.

Băluţă: „Atacurile aberante la adresa doamnei Lia Olguta Vasilescu nu au nicio legătură cu încălzirea sau cu grija față de oameni”

Primarul Sectorului 4 a intervenit în scandalul termoficării de la Craiova, explicând că termocentrala nu aparţine primăriei, ci statului român, prin Ministerul Energiei.

„Atacurile aberante la adresa doamnei Lia Olguta Vasilescu, unul dintre cei mai performanți primari din România, nu au nicio legătură cu încălzirea sau cu grija față de oameni. Este vorba doar despre cinismul premierului Bolojan și despre oportunismul politic al hăitașilor săi din USR. Să lămurim lucrurile, pe scurt: centrala de termoficare NU aparține Primăriei Craiova, ci statului român, prin Ministerul Energiei. Orice altă poveste este manipulare ieftină!”, a scris Daniel Băluţă, preşedintele PSD Bucureşti, într-o postare pe Facebook.

În continuare Daniel Băluţă a făcut o comparaţie între Craiova şi Oradea, sublinind diferenţa că oraşul din Oltenia s-a dezvoltat ca urmare a absorbţiei de fonduri europene. „Altfel, domnule Bolojan, vă place cum arată Craiova? Sigur vă place. Ca la Oradea, nu? Diferența este că municipiul Craiova s-a dezvoltat mai mult pe fonduri europene și nu cu zeci de miliarde de la buget, ca în cazul dumneavoastră. Craiova este un oraș care s-a modernizat incredibil în ultimii ani, sub actuala administrație”, a remarcat Băluţă.

Băluţă către Bolojan: „De ce atacați gratuit un primar cu rezultate evidente?”

Revenind la problema căldurii din municipiul Craiova, că Lia Olguţa Vasilescu nu are baza legală să se ocupe de problema termoficării, acesta fiind exclusiv o atribuţie a guvernului. În consecinţă, atacurile premierului la adresa acesteia sunt „gratuite”, după cum spune Băluţă.

„Și atunci, cine ar putea crede că Olguța Vasilescu nu s-ar fi preocupat să aibă un sistem de încălzire pe măsura investițiilor realizate în oraș? Nu are bază legală să o facă, domnule Bolojan, pentru că acea centrală este a Guvernului, nu a Craiovei! Și atunci, de ce atacați gratuit un primar cu rezultate evidente, în loc să căutați, împreună, soluții pentru ca oamenii să aibă căldură în case? Craiova este campioană la fonduri europene și investiții. Asta vă deranjează, de fapt. Este de neconceput ca un primar PSD să performeze, nu-i așa?”, se mai arată în postarea de pe pagina de a PSD Bucureşti.

„Soluția reală nu constă în atacuri sterile și discursuri de fațadă”

ca fiind similară celei din Bănie, în ambele cazuri problema fiind în curtea producătorului de energie, nu a adminisztraţiei locale. „Ca primar de sector din București, nu pot însă să ignor ipocrizia: în Capitală, oamenii stau de ani de zile în frig, sub administrații susținute exact de cei care astăzi dau lecții. Aici, de fiecare dată, vina este a altcuiva. La Craiova, însă, faceți isterie (…) Situația de la Craiova este identică celei de la București: în ambele orașe, problema reală se află exclusiv în curtea producătorului de energie, nu a administrației locale. Așa cum, la București, CET-urile sunt învechite și depășite tehnologic din cauza lipsei cronice de investiții în infrastructura proprie, la fel și la Craiova producătorul de energie, aflat în subordinea Guvernului, nu a beneficiat de investițiile necesare în tehnologii moderne pentru a putea susține consumul actual”, a subliniat Daniel Băluţă.

Preşedintele PSD Bucureşti vine şi cu o soluţie pentru rezolvarea acestei probleme spunând că producătorul de energie şi tranportatorul de agent termit ar trebui integraţi într-o singură companie. „Prin urmare, la fel ca în cazul Bucureștiului, soluția reală nu constă în atacuri sterile și discursuri de fațadă, ci în integrarea producătorului de energie şi a transportatorului de agent termic într-o singură entitate. Restul nu sunt decât opinii aruncate în spațiul public de cei care pretind că se pricep la toate, dar care, în realitate, nu se pricep la nimic”, este concluzia lui Daniel Băluţă.