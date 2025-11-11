Daniel Băluță, prezent pe șantierul de la Planșeul Unirii: „Zvonul că lucrările au fost oprite e un fals răspândit cu scopul de a manipula”. Video

ADVERTISEMENT

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, clarifică informațiile apărute, conform cărora lucrările la Planșeul Unirii s-ar fi oprit. Acesta s-a echipat corespunzător și a mers direct pe șantier, acolo unde a vorbit cu muncitorii. De asemenea, a arătat că lucrările continuă.

Daniel Băluță, despre lucrările la Planșeul Unirii

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, dezmite informațiile false apărute în spațiul public, ce spuneau că lucrările la Planșeul Unirii au fost oprite. Candidatul PSD la Primăria Capitalei și-a luat vesta reflectorizantă, cizmele de cauciuc și a plecat pe șantier. Astfel, el subliniază că muncitorii continuă să lucreze.

„Alertă de știri false! În ultima perioadă circulă o serie de informații eronate potrivit cărora lucrările de la Planșeul Unirii s-ar fi oprit. Este un fals, răspândit cu scopul de a manipula opinia publică.

Lucrările la Planșeul Unirii continuă în ritm susținut, pentru că de acest proiect depinde siguranța tuturor bucureștenilor: șoferi, pietoni și locuitori de orice vârstă. Acest șantier este rezultatul unei colaborări reale între administrații și al unei viziuni comune pentru dezvoltarea orașului”, spune Daniel Băluță într-o postare pe pagina de Facebook.

Primarul Sectorului 4 arată că lucrările la Planșeul Unirii continuă

În continuare, susține că lucrările au loc datorită efortului comun pe care l-a avut cu președintele Nicușor Dan. În acest context, el subliniază că președintele României „îi susține pe toți candidații pro-europeni care vor să facă ceva pentru oameni”.

„Aici, la Planșeul Unirii, este o dovadă că noi chiar facem! Suntem astăzi la Planșeul Unirii, un loc absolut special pentru noi toți, pentru bucureșteni, pentru că astăzi, grație efortului comun pe care l-am avut împreună cu președintele României, domnul Nicușor Dan, am reușit să punem în siguranță centrul Bucureștiului.

Aceasta este o dovadă vie că dialogul, conlucrarea are efecte deosebite pentru întreaga comunitate. Este o dovadă vie a faptului că președintele României îi susține pe toți candidații pro-europeni care vor să facă ceva pentru oameni”, a declarat Daniel Băluță.

Tot el ne arată că la Planșeul Unirii „se lucrează intens” și se face armătura. „În niciun caz lucrările nu s-au oprit, chiar dacă finanțarea întârzie să apară”.