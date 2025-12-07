News

Daniel Băluță, prima reacție după ce a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei: „Rezultatul Exit Poll-ului este neconcludent”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei. Află ce a declarat social-democratul după publicarea primelor cifre de tip Exit Poll.
Mădălina Cristea
07.12.2025 | 21:09
Daniel Baluta prima reactie dupa ce a pierdut alegerile pentru Primaria Capitalei Rezultatul Exit Pollului este neconcludent
Daniel Băluță a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce a declarat social-democratul. Sursa foto: Colaj Fanatik
Primarul Sectorului 4, social-democratul Daniel Băluță, a pierdut scaunul de primar general, la o mică diferență față de liberalul Ciprian Ciucu, marele câștigător al scrutinului electoral, potrivit primelor date de tip Exit Poll date publicității la ora 21.00, când s-au închis toate secțiile de votare.

Daniel Băluță, prima reacție după ce a pierdut alegerile: „Rezultatul este neconcludent”

Primarul Sectorului 4 și candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a avut o reacție scurtă în urma publicării primelor date de tip Exit Poll. Conform acestora, social-democratul a pierdut Primăria Generală a Municipiului București.

„Vreau să le mulțumesc colegilor mei, echipelor de voluntari pe care i-am avut pentru că nu au făcut altceva decât să arate că este vorba despre rezultate și despre performanță. Exit Poll-ul este unul neconcludent, este esențială numărătoarea voturilor. Îi rog pe toți colegii mei din secțiile de votare să fie extrem de atenți și îi somez pe toți cei care au gânduri necurate să uite de ele. Vom supraveghea numărătoarea voturilor până în ultima secundă”, a declarat social-democratul.

Daniel Băluță a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei

Duminică dimineață, 7 decembrie 2025, Daniel Băluță era încrezător. Social-democratul a mers la urne și a declarat că a votat cu încrederea că Bucureștiul poate face un pas înainte, dar asta numai dacă acest mandat de primar general nu se va risipi pe „dispute și blocaje”.

„Avem un interval scurt în față, dar suficient pentru a demonstra că se poate lucra serios, cu rezultate vizibile pentru oameni. Bucureștiul nu are nevoie de mai multă politică, ci de soluții. De administrație adevărată, de proiecte duse la capăt, de responsabilitate față de fiecare familie care trăiește aici. Asta alegem astăzi. Vă îndemn pe toți bucureștenii: mergeți la vot! Nu există turul 2, iar decizia de azi va stabili proiectele de mâine”, a scris Daniel Băluță pe propriul cont de socializare după ce a ieșit din secția de votare.

Ce acuzații a făcut primarul Sectorului 4

Ziua alegerilor nu a trecut, însă, fără incidente și schimburi de replici acide. La scurt timp după ce a votat, Daniel Băluță a lansat acuzații dure la adresa unuia dintre contracandidații săi, despre care spune că a încălcat regulile jocului democratic, dar fără să dea un nume.

Potrivit acestuia, un rival politic s-a grăbit să se declare câștigător încă din timpul zilei, deși urnele nu erau închise. Social-democratul a mai declarat că acest gest este complet lipsit de respect față de alegători și competiție, dar și ilegal. El a atras atenția că astfel de mesaje au rolul de a-i păcăli pe oameni că ceilalți candidați nu mai contează.

„Într-o competiție electorală trebuie să existe, înainte de toate, respect. Faptul că astăzi un candidat se declară câștigător și îndeamnă oamenii, în plin proces electoral, să creadă că alți candidați sunt irelevanți este nedemocratic și ilegal. Îi îndemn pe bucureșteni să iasă la vot și să aleagă pe cine consideră că îi reprezintă cu adevărat. Asta înseamnă DEMOCRAȚIE! Iar competitorilor electorali le transmit doar atât: haideți să ne respectăm până la final și să respectăm voința oamenilor!”, se arată în postarea lui Daniel Băluță.

