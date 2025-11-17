Sport

Daniel Băluţă răspunde apelului făcut de David Popovici. “Aşteptăm linia de finanţare pentru a face un bazin olimpic de înot”

Daniel Băluță a răspuns apelului făcut de David Popovici. Când va avea orașul București un bazin olimpic și în ce stadiu se află proiectul deja în curs.
Iulian Stoica
17.11.2025 | 12:44
Daniel Baluta raspunde apelului facut de David Popovici Asteptam linia de finantare pentru a face un bazin olimpic de inot
Daniel Băluță, răspuns la apelul făcut de David Popovici. Sursă foto: Colaj Fanatik
David Popovici este unul dintre cei mai titrați sportivi din România, acesta fiind dublu campion olimpic și multiplu campion mondial și european. În ciuda acestui aspect, înotătorul nu are unde să se antreneze, infrastructura din România suferind la capitolul natație. Ce a spus Daniel Băluță vizavi de acest lucru.

În cadrul „FANATIK Exclusiv”, Daniel Băluță, candidat la primăria capitalei, a răspuns la apelul făcut de David Popovici. Edilul din sectorul 4 a transmis că a fost deja construit un bazin semi-olimpic, iar în prezent se lucrează intens pentru unul olimpic, studiul de fezabilitate fiind deja făcut.

„(n.r. – Nu vă gândiți să faceți un bazin olimpic? Ca să răspundeți apelului dat de David Popovici) Am făcut deja un bazin semi-olimpic. Gândiți-vă că în sectorul 4 nu exista nimic din punctul acesta de vedere. Avem printre foarte puținele bazine semi-olimpice omologate de Federația Română de Natație.

Avem finalizat studiul de fezabilitate pentru un bazin olimpic, un bazin semi-olimpic și un campus. (n.r. – Faceți un bazin olimpic?) Da! Așteptăm linia de finanțare. Avem studiul de fezabilitate deja făcut și indicatorii tehnico-economici”, a declarat Daniel Băluță.

Daniel Băluță îl așteaptă pe David Popovici la antrenament în sectorul 4

În continuarea emisiunii, Daniel Băluță a mărturisit că e optimist că în câțiva ani David Popovici se va antrena în sectorul 4. Proiectul aflat în desfășurare include și un bazin semi-olimpic, dar și un campus.

„Am stabilit deja locația stabilită, avem și o randare în momentul acesta. Așteptăm debutul unui program european, pentru a putea să includem acest proiect. Este vorba de un bazin olimpic, unul semi-olimpic și un campus care are o componență educațională. E vorba de o școală, grădiniță și spații de cazare.

David Popovici, în câțiva ani, se va antrena în sudul Bucureștiului, în sectorul 4. Vom face bazinul după cele mai înalte standarde care există astăzi. Poate că nu am avut bani să facem un patinoar de 10.000 de locuri, însă dacă am făcut unul de 1.000 de locuri, atunci cel făcut este superb. Gândiți-vă ce judecă oamenii din Apărătorii Patriei astăzi”, a încheiat Daniel Băluță.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
