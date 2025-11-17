Daniel Băluţă răspunde apelului făcut de David Popovici. “Aşteptăm linia de finanţare pentru a face un bazin olimpic de înot”

ADVERTISEMENT

David Popovici este unul dintre cei mai titrați sportivi din România, acesta fiind dublu campion olimpic și multiplu campion mondial și european. În ciuda acestui aspect, înotătorul nu are unde să se antreneze, infrastructura din România suferind la capitolul natație. Ce a spus Daniel Băluță vizavi de acest lucru.

Daniel Băluţă răspunde apelului făcut de David Popovici

În cadrul „FANATIK Exclusiv”, Daniel Băluță, candidat la primăria capitalei, a răspuns la apelul făcut de David Popovici. Edilul din sectorul 4 a transmis că a fost deja construit un bazin semi-olimpic, iar în prezent se lucrează intens pentru unul olimpic, studiul de fezabilitate fiind deja făcut.

„(n.r. – Nu vă gândiți să faceți un bazin olimpic? Ca să răspundeți apelului dat de David Popovici) Am făcut deja un bazin semi-olimpic. Gândiți-vă că în sectorul 4 nu exista nimic din punctul acesta de vedere. Avem printre foarte puținele bazine semi-olimpice omologate de Federația Română de Natație.

Avem finalizat studiul de fezabilitate pentru un bazin olimpic, un bazin semi-olimpic și un campus. (n.r. – Faceți un bazin olimpic?) Da! Așteptăm linia de finanțare. Avem studiul de fezabilitate deja făcut și indicatorii tehnico-economici”, a declarat Daniel Băluță.

Daniel Băluță îl așteaptă pe David Popovici la antrenament în sectorul 4

a mărturisit că e optimist că în câțiva ani David Popovici se va antrena în sectorul 4. Pr include și un bazin semi-olimpic, dar și un campus.

„Am stabilit deja locația stabilită, avem și o randare în momentul acesta. Așteptăm debutul unui program european, pentru a putea să includem acest proiect. Este vorba de un bazin olimpic, unul semi-olimpic și un campus care are o componență educațională. E vorba de o școală, grădiniță și spații de cazare.

David Popovici, în câțiva ani, se va antrena în sudul Bucureștiului, în sectorul 4. Vom face bazinul după cele mai înalte standarde care există astăzi. Poate că nu am avut bani să facem un patinoar de 10.000 de locuri, însă dacă am făcut unul de 1.000 de locuri, atunci cel făcut este superb. Gândiți-vă ce judecă oamenii din Apărătorii Patriei astăzi”, a încheiat Daniel Băluță.

