News

Daniel Băluţă reacţionează la acuzaţiile dintr-un raport anonim despre Sectorul 4: „Tentativă de şantaj. Cei care au pierdut privilegii încearcă să se răzbune”

Primarul Sectorului 4 califică drept şantaj acuzaţiile dintr-un document anonim apărut în mediul online, pe care îl consideră opera unui om şi a unei grupări care "au fost scoase din joc".
Daniel Spătaru
08.01.2026 | 19:40
Daniel Baluta reactioneaza la acuzatiile dintrun raport anonim despre Sectorul 4 Tentativa de santaj Cei care au pierdut privilegii incearca sa se razbune
Daniel Băluţă denunţă un şantaj din partea unei persoane care şi-a pierdut privilegiile Foto: Facebook
ADVERTISEMENT

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a ales să răspundă public unor atacuri şi acuzaţii a căror ţintă a fost încă din timpul campaniei electorale pentru Primăria Capitalei. Edilul denunţă un şantaj la adresa sa şi a dat de înţeles că ştie cine s-ar afla în spatele raportului anonim pus în circulaţie în mediul online.

„Şantaj personal, venit din partea unui om şi a unei grupări care au fost scoase din joc”

„Tot ce se întâmplă acum este o tentativă de șantaj. Și nu e una politică, ci una personală, venită din partea unui om și a unei grupări care au fost scoase din joc pentru că nu au mai putut funcționa într-un sistem curat”, a declarat Daniel Băluţă, pentru captura.ro.

ADVERTISEMENT

Documentul, care nu poartă semnătura vreunei persoane, conţine peste 100 de pagini şi se referă la presupuse fapte de corupţie pe piaţa achiziţiilor publice din Sectorul 4, dar o investigaţie jurnalistică a celor de la captura.ro arată că nu conține informații verificabile și ocolește deliberat asumarea autorului.

Băluţă: „Am avut în organism niveluri crescute de arsenic. Vorbim despre o formă gravă de agresiune”

Primarul Sectorului 4 a explicat că nu a reacţionat din campania electorală la aceste acuze pentru a nu deturna discuţia publică şi a nu fi acuzat că se victimizează. Însă acum, eliberat, eliberat de orice presiune electorală edilul reacţionează, acuzând totodată şi o posibilă tentativă de otrăvire.

ADVERTISEMENT
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu...
Digi24.ro
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu a fost operat mai devreme

„Presiunile nu sunt noi. Am fost amenințat cu astfel de acțiuni încă din campania electorală. Nu am vorbit atunci despre asta, pentru că aș fi deturnat discuția publică și aș fi fost acuzat că mă victimizez. Dar acum o pot spune, pentru că deja a fost documentat medical: în această perioadă am avut în organism niveluri crescute de arsenic. A fost o situație extrem de gravă, care a necesitat investigații medicale și tratament. Deci nu mai vorbim despre politică, vorbim despre o formă gravă de agresiune”, a mai spus Daniel Băluţă.

ADVERTISEMENT
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii!...
Digisport.ro
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii

Băluţă: „Cine crede că mă poate șantaja greșește fundamental”

Pe de altă parte, el a ţinut să-i asigure pe locuitorii Sectorului 4 că vechile mecanisme au fost destructurate, iar atacurile anonime din spaţiul public sunt opera celor care şi-au privilegiile şi încearcă să se răzbune. „Dincolo de toate poveștile fabricate, rămân faptele. Sistemul a fost schimbat. Mecanismul a fost destructurat. Iar cei care au pierdut privilegii încearcă acum să se răzbune. Cine crede că mă poate șantaja greșește fundamental. Nu mă sperie și nu mă întorc din drum”, a mai spus Băluţă

Persoana către care s-ar afla în spatele acestui raport anonim ar fi, potrivit investigaţiilor captura.ro, Marian Goleac, fost şef al ADP Sector 4, dat afară din funcţie de Daniel Băluţă în 2023, însă acesta a negat că ar avea vreo legătură cu materialul publicat online.

ADVERTISEMENT
UE, acuzată că alimentează maşina de război a lui Putin. Ultimele cifre oficiale...
Fanatik
UE, acuzată că alimentează maşina de război a lui Putin. Ultimele cifre oficiale contrazic promisiunile Bruxelles-ului
Cum s-a pus Fiscul pe treabă ca să acopere deficitul bugetar. Câte controale...
Fanatik
Cum s-a pus Fiscul pe treabă ca să acopere deficitul bugetar. Câte controale a efectuat ANAF în 2025 și ce amenzi a aplicat
Ce au făcut românii ca să scape de taxele mari din 2026. Vânzări...
Fanatik
Ce au făcut românii ca să scape de taxele mari din 2026. Vânzări record de mașini în ultima clipă
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Gigi Becali i-a spus lui Hagi să scoată un fotbalist din echipa Farului:...
iamsport.ro
Gigi Becali i-a spus lui Hagi să scoată un fotbalist din echipa Farului: 'Te curăță!'. Răspunsul 'Regelui' l-a lăsat perplex
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!