Daniel Băluţă reacţionează la acuzaţiile dintr-un raport anonim despre Sectorul 4: „Tentativă de şantaj. Cei care au pierdut privilegii încearcă să se răzbune”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a ales să răspundă public unor atacuri şi acuzaţii a căror ţintă a fost încă din timpul campaniei electorale pentru Primăria Capitalei. Edilul denunţă un şantaj la adresa sa şi a dat de înţeles că ştie cine s-ar afla în spatele raportului anonim pus în circulaţie în mediul online.

„Şantaj personal, venit din partea unui om şi a unei grupări care au fost scoase din joc”

„Tot ce se întâmplă acum este o tentativă de șantaj. Și nu e una politică, ci una personală, venită din partea unui om și a unei grupări care au fost scoase din joc pentru că nu au mai putut funcționa într-un sistem curat”, a declarat Daniel Băluţă, pentru captura.ro.

Documentul, care nu poartă semnătura vreunei persoane, conţine peste 100 de pagini şi se referă la presupuse fapte de corupţie pe piaţa achiziţiilor publice din Sectorul 4, dar o investigaţie jurnalistică a celor de la arată că nu conține informații verificabile și ocolește deliberat asumarea autorului.

Băluţă: „Am avut în organism niveluri crescute de arsenic. Vorbim despre o formă gravă de agresiune”

a explicat că nu a reacţionat din campania electorală la aceste acuze pentru a nu deturna discuţia publică şi a nu fi acuzat că se victimizează. Însă acum, eliberat, eliberat de orice presiune electorală edilul reacţionează, acuzând totodată şi o posibilă tentativă de otrăvire.

„Presiunile nu sunt noi. Am fost amenințat cu astfel de acțiuni încă din campania electorală. Nu am vorbit atunci despre asta, pentru că aș fi deturnat discuția publică și aș fi fost acuzat că mă victimizez. Dar acum o pot spune, pentru că deja a fost documentat medical: în această perioadă am avut în organism niveluri crescute de arsenic. A fost o situație extrem de gravă, care a necesitat investigații medicale și tratament. Deci nu mai vorbim despre politică, vorbim despre o formă gravă de agresiune”, a mai spus Daniel Băluţă.

Băluţă: „Cine crede că mă poate șantaja greșește fundamental”

Pe de altă parte, el a ţinut să-i asigure că vechile mecanisme au fost destructurate, iar atacurile anonime din spaţiul public sunt opera celor care şi-au privilegiile şi încearcă să se răzbune. „Dincolo de toate poveștile fabricate, rămân faptele. Sistemul a fost schimbat. Mecanismul a fost destructurat. Iar cei care au pierdut privilegii încearcă acum să se răzbune. Cine crede că mă poate șantaja greșește fundamental. Nu mă sperie și nu mă întorc din drum”, a mai spus Băluţă

Persoana către care s-ar afla în spatele acestui raport anonim ar fi, potrivit investigaţiilor captura.ro, Marian Goleac, fost şef al ADP Sector 4, dat afară din funcţie de Daniel Băluţă în 2023, însă acesta a negat că ar avea vreo legătură cu materialul publicat online.